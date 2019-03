Förderverein zeigt Engagement für Hoppecker Hallenbad

Brilon-Totallokal: Der Förderverein des Hoppecker Hallenbades zieht in seiner Generalversammlung eine positive Jahresbilanz

brilon-totallokal: Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter dem Förderverein des Hallenbads. Bei ihrer Hauptversammlung blickten die Mitglieder und der Vorstand auf das Vereinsjahr und die Badesaison 2018 zurück. Das Hallenbad wird sehr gut angenommen und viele Badegäste aus der Region kommen gerne ins Hoppecker Schwimmbad. Der Förderverein Hoppecker Hallenbad setzt sich seit vielen Jahren für den Erhalt und die Verbesserung des Hoppecker Schwimmbades ein. Stets im Fokus, den Status des Bades als Freizeittreff aller Generationen zu bewahren und auszubauen wurden einige Anschaffungen wie Wasserlaufbälle für Kindergeburtstage getätigt.

Mit den Bemühungen und dem Engagement des Fördervereins mit ihrer Vorsitzenden Marion Feierabend wird seit Jahren das Ziel angestrebt, das Hoppecker Bad in jeder Hinsicht aufzuwerten. So stehen in der Sommerpause 2019 eine Deckensanierung und andere energetische Maßnahmen an. Wenn Sie die Arbeit des Fördervereins unterstützen möchten können Sie den Verein gerne beitreten oder besuchen Sie einfach das Hoppecker Hallenbad. Beispielsweise wird jeden Donnerstag von 08:00 Uhr bis 09:15 Uhr ein Frühschwimmen angeboten oder mittwochs am Warmbadetag findet in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr ein Seniorenschwimmen statt.

BU.: Der Vorstand des Fördervereins Hoppecker Hallenbad e. V. mit ihrer Vorsitzenden Marion Feierabend

Quelle: Rainer Molitor

