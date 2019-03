SV Brilon empfängt den Tabellenführer FSV Gerlingen

Brilon-Totallokal: Spiele gegen den Tabellenführer sind immer etwas besonderes

brilon-totallokal: Am Sonntag trifft der Tabellenfünfte SV Brilon auf den Tabellenführer FSV Gerlingen. Gerlingen hat 2.594 Einwohner und gehört zur Gemeinde Wenden im Kreis Olpe. Gerlingen führt die Tabelle mit 3 Zählern Vorsprung bei einem weniger ausgetragenen Spiel vor Hohenlimburg an. Im Kader des FSV Gerlingen sind einige Spieler mit Westfalenligaerfahrung. Der FSV Gerlingen schwimmt zur Zeit auf einer Euphoriewelle, am Sonntag wird für die weite Reise nach Brilon ein Fanbus eingesetzt.

Nach der 5:0 Derbyniederlage in Hüsten, ist die Briloner Mannschaft gegen die bisherige Übermannschaft in der Liga auf Wiedergutmachung aus. Im Hinspiel am 8. Spieltag musste die Briloner Mannschaft in Gerlingen erstmals nach 7 ungeschlagenen Spielen den Platz als Verlierer verlassen. Für SVB Trainer Stefan Fröhlich war Gerlingen bisher der stärkste Gegner in dieser Saison. Im Stadion an der Jakobuslinde werden am Sonntag über 400 Zuschauer erwartet.

Quelle: SVB Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit

