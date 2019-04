Besuch auf der Hannover Messe 2019

Brilon-Totallokal: Matthias Kerkhoff besucht heimische Unternehmen auf Hannover Messe

brilon-totallokal: Am vergangenen Freitag ist die Hannover Messe, die weltweite Leitmesse der Industrie zu Ende gegangen und konnte sich in fünf Tagen über rund 215.000 Besucher und über 6.500 Aussteller aus aller Welt freuen, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem Hochsauerlandkreis. Der Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff hat die Unternehmen

– Condensator Dominit GmbH, Brilon,

– Metallguß Steinrücken Leichtmetallgießerei GmbH, Olsberg-Bruchhausen,

– KettenWulf Betriebs GmbH, Eslohe-Kückelheim,

– Werner Langer GmbH & Co. KG, Meschede-Berge,

– SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH, Sundern,

– DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG, Arnsberg-Neheim und

– Transfluid Maschinenbau GmbH, Schmallenberg

in Hannover besucht, um sich selbst einen Eindruck von den Produkten, Neuigkeiten und der wirtschaftlichen Stimmung zu machen.

„Alles in allem lässt sich sagen, dass die Unternehmen optimistisch, aber nicht euphorisch sind“, so Matthias Kerkhoff. Der Andrang an den Messeständen sei in der Regel etwas geringer gewesen als in den Vorjahren, dennoch seien die Unternehmen mit Blick auf die kommenden Monate vorsichtig optimistisch. Gerade die zunehmend schwierigere Gewinnung von Fachkräften sei fast überall Thema gewesen.

Die Transformation der Industrie erlebbar machen – mit diesem Versprechen ist die HANNOVER MESSE 2019 angetreten. Die wichtigsten Themen der Weltleitmesse waren in diesem Jahr der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Industrie und Robotik, die Potenziale der neuen Mobilfunkgeneration 5G in der industriellen Anwendung, Leichtbau und die Zukunft der Arbeit in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung.

Quelle: Hiltrud Schmidt, Wahlkreisbüro von Matthias Kerkhoff MdL

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon