Brilon-Totallokal: Auch in diesem Jahr lädt die Stadtbibliothek Brilon wieder zu einem „Blind Date mit einem Buch“ ein.

brilon-totallokal: Die Aktion findet im Rahmen des „Welttag des Buches“ am Dienstag, 23. April 2019, von 10 bis 19 Uhr statt. Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind herzlich eingeladen, sich überraschen zu lassen. 30 neue Romane aus den Bereichen Unterhaltung und Spannung und 20 Wundertüten mit inspirierendem Themenmix stehen an diesem Tag in der Bibliothek zur Ausleihe bereit.

BU.: Melanie Middel, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Brilon, und Charlotte Böddicker, Auszubildende, laden zum Mitmachen ein.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon