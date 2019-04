Kulibri e.V. präsentiert

Brilon-Totallokal: Mirja Regensburg „Mädelsabend“

brilon-totallokal: Mirja Regensburg ist ein Unikat: Mit ihrer authentischen, fröhlichen Art sticht sie aus der

Masse der Stand-up-Comedians heraus. In ihren Soloprogrammen bietet die Künstlerin mit Gesang und Improvisation die beste Unterhaltung. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, zeigt sie die Verrücktheit des Lebens auf. Infolge ihres Musical-Studiums in Hamburg spielte Mirja Regensburg viele Jahre Hauptrollen in Musicals wie „The Rocky Horror Show“ oder „Godspell“. Ihre komödiantische Karriere begann sie schließlich als Gast bei Ensembles wie den ‚Improtronics‘ im Quatsch Comedy Club Berlin. Mit Stand-Up-Auftritten war sie deutschlandweit auf vielen Bühnen unterwegs. Auch in ihrer eigenen Comedyshow bei Hit-Radio FFH begeisterte sie ihre Fans mit e´der Serie „Mirja aus Hümme“. Freuen Sie sich auf Geschichten, Gesang und gute Laune! Mit Hilfe von Mimik, Körpersprache und intelligenten Gags hält Mirja Regensburg ihr Publikum auf Trab und liefert Comedy der Superlative – gute Unterhaltung ist hier garantiert!

Samstag, 18. Mai 2019 · 20.00 Uhr · Bürgerzentrum Kolpinghaus, Brilon

Die Karten kosten 17 € im Vorverkauf und 19 € an der Abendkasse

Vorverkauf :

Buchhandlung Podszun,

Buchhandlung Prange

BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a

online unter : ticket-regional.de

Quelle: Kulibri e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon