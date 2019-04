Musikverein Messinghausen lädt ein zum Frühlingsfest am Tretbecken

Brilon-Totallokal: Der Musikverein Messinghausen lädt alle Freunde der Natur und der Musik ein

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 05. Maizum Tretbecken zu wandern und die herrliche Atmosphäre an der neu gestalteten Sehenswürdigkeit des Ortes zu genießen. Bereits am Treffpunkt um 10:30 Uhr am Hüttenplatz wird eine erste musikalische Einstimmung stattfinden, bevor sich die Wandergruppe gegen 11:00 Uhr in Richtung Tretbecken in Bewegung setzt.

Gegen 12:30 Uhr und bei Frischem vom Grill und Kaltgetränken startet das Jugendorchester unter der Leitung von Oliver Standtke in den Nachmittag. Anschließend unterhält dann das große Orchester mit einem abwechslungsreichen Platzkonzert.

Während Kaffee und Kuchen die erwachsenen Gäste beschäftigen, können sich die kleinen an den Spielgeräten austoben. An diesem Nachmittag ist sicherlich für alle etwas dabei.

Für eine Toilettenanlage wird selbstverständlich gesorgt!

Wichtig: Ist es aufgrund der Wettervorhersage frühzeitig absehbar, dass die Veranstaltung nicht durchführbar ist, wird dies durch einen Aushang am schwarzen Brett oder auf der Homepage des Musikvereins Messinghausen (www.musikverein-messinghausen.de) bis spätestens Samstagmittag bekannt gegeben.

