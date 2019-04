Frauen Union und Peter Liese laden zur öffentlichen Diskussionsveranstaltung nach Olpe ein Rolle der EU im Kampf gegen den Krebs

Brilon-Totallokal: Niemand soll in 20 Jahren mehr in Europa an Krebs sterben

Krebs ist eine der größten Herausforderungen, der sich viele Menschen auch bei uns in Südwestfalen stellen müssen. Jeder weiß, wie schmerzhaft eine Krebserkrankung nach wie vor ist und welche weitreichenden Folgen sie hat. Fast jeder hat einen Freund oder einen Familienangehörigen, der an Krebs leidet oder an dieser schrecklichen Krankheit sogar gestorben ist. Die christdemokratische EVP-Fraktion im Europäischen Parlament hat den Kampf gegen Krebs in Europa daher zu ihrer Priorität gemacht.

Unter Federführung des heimischen CDU-Europaabgeordneten Dr. med. Peter Liese hat die Fraktion bereits im vergangenen Jahr ein Papier beschlossen, welches ein ambitioniertes Ziel hat: Die EU soll ihren Beitrag leisten und alles in ihrer Macht Stehende dafür tun, dass in 20 Jahren niemand mehr an dieser schrecklichen Krankheit sterben muss. Gemeinsam mit der Frauen Union Olpe lädt Liese alle interessierten Bürgerinnen und Bürger nun zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung ein, in der die Rolle der EU im Kampf gegen den Krebs mit verschiedenen regionalen Experten und Patientenvertretern erläutert und diskutiert werden soll. Die Veranstaltung findet am 30. April 2019 um 17 Uhr im St. Martinus Krankenhaus Olpe – Verwaltungsgebäude, 1. OG , Kardinal-Von-Galen-Straße 20, 57462 Olpe statt. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung unter cdu-olpe@t-online.de oder 02761 3046 wird gebeten.

BU.:Peter Liese und Manfred Weber wollen den Kampf gegen Krebs in Europa zu einer Priorität machen

Foto: EVP / Quelle: Dieter Berger

