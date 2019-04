Kinder empfangen in “Sankt Marien Hoppecke” zum ersten Mal das Sakrament der Kommunion

Brilon-Totallokal: Kommunion in Hoppecke mit Propst Dr. Reinhard Richter

brilon-totallokal: Hoppecke. Am sogenannten Weißen Sonntag, 28. April 2019, empfangen neun Kinder in Sankt Marien Hoppecke zum ersten Mal das Sakrament der Kommunion. Sieben Kommunionkinder sind aus Hoppecke, zwei aus Brilon-Wald. Besonders war in diesem Jahr, dass Pastor Müller, der die Kinder auf ihren Ehrentag vorbereitet hatte, kurzfristig erkrankte und durch Propst Dr. Reinhard Richter vertreten wurde. Die auch für ihn plötzliche und unerwartete Vertretung wurde professionell, feierlich und richtig gut gemeistert.

Quelle: Stephan Schmidt

