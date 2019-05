Judo am Briloner Petrinum

Brilon-Totallokal: Schulmannschaft qualifiziert sich für die Landesschulsportmeisterschaften im Judo

brilon-totallokal: In Bochum gingen im April erstmals Schüler des Gymnasiums Petrinum bei den Bezirksschulsportmeisterschaften im Judo an den Start; insgesamt nahmen 120 Kämpferinnen und Kämpfer von 15 Schulen teil.

Mit fünf Startern in der Wettkampfklasse III männlich war es der Schule möglich, nahezu alle Gewichtsklassen zu besetzen. Trotz zum Teil sehr starker Konkurrenz gelang allen Petrinern der Sprung auf das Siegerpodest. Luca Adler (bis 55kg) und Piet Engel (bis 37kg) standen als Sieger ihrer Klassen sogar ganz oben auf dem Treppchen. Jamie den Ridder (bis 42kg) kämpfte sich bis auf Platz zwei vor, Peter Dresel (bis 48kg) und Redan Sütcü (bis 55kg) sicherten sich beide den dritten Platz.

Durch ihre Platzierungen konnten sich die Schüler des Briloner Gymnasiums sogar gegen die starken Schulen des Ruhrgebiets durchsetzen – und das, obwohl sich diese Schulen auf das in Witten ansässige Judo-Leistungszentrums stützen können. Der erste Platz sicherte dann auch den Petrinern die Qualifikation für die Landesschulsportmeisterschaften in Witten am 22.05.2019.

Quelle: Johannes Droste, Schulleiter Gymnasium Petrinum, Brilon

