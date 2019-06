Zehn Jahre Engagement von Bürgern für Bürger: Stiftung „Wir in Olsberg“ feiert Geburtstag

„Wir in Olsberg“ feiert Geburtstag: Für musikalische Unterhaltung sorgt „Take Ten“, die Partyband des Musikvereins Eintracht Olsberg.

brilon-totallokal: Olsberg. Ob Ehrenamtscup, unbürokratische Unterstützung für bedürftige Familien, die Anschaffung von Notfalldosen oder Auszeichnung für Ehrenamtliche: Seit zehn Jahren sind in der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ Bürger für Bürger engagiert. Gefeiert werden soll das am Sonntag, 16. Juni, von 12 bis 17 Uhr mit einem bunten Programm rund um die Bigger Schützenhalle.

Für musikalische Unterhaltung sorgt „Take Ten“, die Partyband des Musikvereins Eintracht Olsberg. Kolping Bigge und KJG Olsberg stellen eine Kinder-Olympiade auf die Beine. Der DRK-Blutspendedienst ist ebenso im Einsatz wie die Jugendfeuerwehr. Der Ehrenamtspreis „Olsbergs Beste“ für junge, ehrenamtlich engagierte Leute wird im Rahmen des Jubiläums verliehen. Kulinarische Genüsse locken ebenso: Burger und Würstchen, Plunderteile, Kaffee und kühle Getränke sind im Angebot.

Grundstock der Bürgerstiftung ist eine Erbschaft. Der 2004 verstorbene Olsberger Eugen Mix setzte die Stadt Olsberg zum Universalerben seines überwiegend ausländischen Vermögens ein. Das Geld wurde in eine Stiftung zugunsten der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg eingebracht. 2009 erfolgte die staatliche Anerkennung als selbständige Stiftung. Der Erhalt des durch Zustiftungen auf eine beträchtliche Summe angewachsenen Kapitalstocks der Stiftung hat hierbei höchste Priorität.

Aufgabe der Stiftung ist die Förderung der Bildungs- und Erziehungsarbeit, Jugendarbeit, Sport und sozialer Belange, Aufgaben in der Kultur- und Denkmalpflege sowie die Förderung künstlerischer Aktivitäten und Projekte. Rund 100.000 Euro konnten in den letzten 10 Jahren in bürgerschaftliche Projekte investiert werden. In Zeiten von Niedrigzinsen ist auch die Stiftung „Wir in Olsberg“ auf weitere Zustiftungen und Spenden angewiesen, um weitere nachhaltige Projekte fördern zu können.

Zur Jubiläumsfeier am Sonntag, 16. Juni, rund um die Bigger Schützenhalle ist die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen.

Bildzeile: Mitglieder von Vorstand und Kuratorium der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ freuen sich darauf, mit der Bevölkerung das zehnjährige Bestehen zu feiern. Foto: Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“

