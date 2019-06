Zweiter Stammtisch: Briloner Mosaik erweitert Angebot um Bildung und Schach

Brilon-Totallokal: Digitale Vorlesungen im „Café Wissenswert“

brilon-totallokal: Zwei neue Gruppen werden in Kürze die bereits bestehenden vielfältigen Angebote des Briloner Mosaiks ergänzen. Das neue “Café Wissenswert” bietet Interessierten demnächst Vorlesungen in digitaler Form an und Schachbegeisterte oder Personen, die das strategische Brettspiel erlernen möchten, sind in der neu gegründeten Schachgruppe herzlich willkommen.

Es war erst der zweite Stammtisch seit der überaus erfolgreichen Gründung des Briloner Mosaiks Ende März. Die Ansprechpartner der Gruppen tauschten ihre – fast ausschließlich positiven Erfahrungen – untereinander aus und stellten sich einigen neuen interessierten Teilnehmern vor. GemeindeSchwester Annika Siegel, Koordinatorin des Briloner Mosaiks, schilderte, dass der von vielen Interessierten angefragte PC-/Tablet-Kurs vielleicht noch vor den Sommerferien starten wird – in Kooperation mit dem Kaufmännischen Berufskolleg Brilon. Zudem gibt es zwei neue interessante Gruppenangebote.

„Je gemischter und bunter, desto schöner ist es“ (Klaus Werschky)

Klaus Werschky vom Schachverein Brilon bietet ab sofort montags einen Schach-Kurs an. „Bei uns kann jeder einsteigen, ob man mutiger Anfänger ist, ein bisschen kann oder viel kann“, schilderte Werschky, dessen kostenloses Angebot auch Jugendliche und Migranten ansprechen soll. „Je gemischter und bunter wir sind, desto schöner ist es“, weiß der Schachlehrer aus Erfahrung.

`Open Education` im „Café Wissenswert“ mit vielen Themengebieten

Etwas lernen können und dabei keine Voraussetzungen erfüllen müssen sowie keine Bewertungen scheuen müssen, das gibt es demnächst im neuen „Café Wissenswert“. Denn das Projekt orientiert sich an der Idee der „Open Education“, was bedeutet, dass Wissen für jeden frei und offen zugänglich sein sollte. „Bildung darf nicht sozial geschlossen sein“, so Initiatorin Edith Schlömer-Bracht. „Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung, unabhängig von Einkommen, Wohnort, Alter oder sozialem Status. So steht es in der Charta der Menschenrechte. Das “Café Wissenswert” will hier ein kostenloses und ortsnahes digitales Angebot machen“, erläuterte Edith Schlömer-Bracht ihre Intention.

Angeboten werden unterschiedliche Vorlesungsreihen hoch renommierter Wissenschaftler in digitaler Form. „Und das auf einem sprachlichen Niveau, das man verstehen kann, kein Fach-Chinesisch“, weiß Schlömer-Bracht, die gleichzeitig Ansprechpartnerin der Kulturgruppe ist. Aus einem Angebot von 12 Vorlesungsreihen mit jeweils 10 bis 15 Einzelvorlesungen können die Interessierten ihr Themengebiet selbst festlegen. Die Vorträge dauern ca. 45 Minuten. Im Anschluss kann diskutiert werden. Zur Auswahl stehen Themengebiete wie z. B. Psychologie, Soziologie, Ethik, unser Gehirn, Rhetorik, Astronomie oder Mathematik. Die Gruppe selbst bestimmt beim ersten Treffen am 11. Juni, mit welcher Vorlesungsreihe gestartet wird. Schlömer-Bracht: „Bei Interesse an bestimmten Themen schaut man einfach herein.“

Die Teilnahme bei beiden Gruppen ist wie immer kostenlos. Die Schachgruppe trifft sich bereits montags ab 17 Uhr, die Gruppe „Café Wissenswert“ trifft sich alle 14 Tage dienstags ab 20 Uhr. Treffpunkt beider Gruppen – wie auch vieler weiterer Gruppen – ist das Evangelische Gemeindezentrum.

Hintergrund Briloner Mosaik

Offenheit ist einer der Grundsätze des Briloner Mosaiks, d. h. jeder kann sich dem Briloner Mosaik anschließen. Die Zielgruppe sind Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen neue Kontakte suchen, Hobbies teilen möchten oder etwas lernen möchten. Nicht die Konfession ist ausschlaggebend, sondern die gemeinsame Sache. Außerdem sollen durch das Projekt Netzwerke entstehen. Einmal im Jahr wird es ein großes Netzwerktreffen geben.

Inzwischen haben sich über ein Dutzend Interessengruppen gebildet, die unter anderem gemeinsam wandern, lesen, Konzerte besuchen oder Musik machen.

Weitere Infos: brilon.ekvw.de/angebote/briloner-mosaik/

Quelle: Silke Nieder

