Thülener Fußballdamen glückt erneute Titelverteidigung

Brilon-Totallokal: Am Samstag, 01.06.19, wurde auf dem Kunstrasenplatz in Züschen das Endspiel im Kreispokal der Damen ausgetragen

brilon-totallokal: Hier standen sich der Titelverteidiger des SV Thülen und der FC Ostwig/Nuttlar gegenüber. Der SV Thülen hat die 10. Saison in der Landesliga mit einem guten 5. Tabellenplatz beendet. Der Herausforderer vom FC Ostwig/Nuttlar ist erneut Meister in der heimischen Kreisliga geworden. Die Mannschaft vom Thülener Scheid wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Am Ende stand es 6:1 (3:0) für die Kickerinnen von Erfolgstrainer Frederik Leikop.

Die Tore für den SVT erzielten zweimal Spielführerin Anna Hammerschmidt sowie jeweils einmal Kristin Menke, Sarah Hoffmann, Maja Waßmann und Carolin Lingenauber.

Durch den Finalsieg hat sich der Landesligist aus dem Briloner Stadtgebiet erneut für den Westfalenpokal qualifiziert. Hier winken interessante Vergleiche gegen höherklassig spielende Mannschaften.

Der SV Thülen konnte den Kreispokal übrigens zum fünften Mal in Folge gewinnen.

Foto: Inga Bremenkamp

Quelle: Sandra Kraft, SV Thülen 1920 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon