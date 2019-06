Schillers „Räuber“ am Petrinum

Brilon-Totallokal: Ein patriarchalischer Klassiker in Zeiten des Feminismus ?!

brilon-totallokal: Dieses „Männerstück“, in dem nur Männerwille, Männerschwüre, Bruderzwist und Schwerter zählen, ist in dieser Inszenierung des Literaturkurses der Jahrgangsstufe Q1 des Gymnasium Petrinum fast nur mit Frauen besetzt.

Die Bande besteht aus einer Computerhackerin, einer Feministin, einer, der es nur ums Geld geht, einer potenziellen Terroristin, einer verwahrlosten Minderjährigen, ihrer Sozialarbeiterin und schließlich Charlotte Mohr, wegen ihres Charismas Wortführerin. Sie haben sich in einer alten Fabrikhalle eine WG am Rande der Gesellschaft eingerichtet. Charlotte, die ihr Ausbrechen bereut, wird an der Rückkehr ins bürgerliche Leben durch ihre eifersüchtige Schwester gehindert. Diese schickt ihr, ähnlich wie bei Schillers Original, in das man im Übrigen immer wieder zurückversetzt wird, einen gefälschten, vermeintlich vom Vater stammenden Brief, in dem steht, dass sie zu Hause nicht mehr erwünscht sei und ihr Freund sich jetzt der Schwester zugewandt habe. Jede der jungen Frauen pflegt aber ihr persönliches Heldentum und es stellt sich bald heraus, dass die verschiedenen Kräfte nicht harmonieren, sodass sie sich bald in eine ausweglose Situation manövriert haben.

Die letzten Proben und Vorbereitungen laufen am Petrinum auf Hochtouren, das Lampenfieber und die Vorfreude steigen!

Am 13. Und 14. 06. 2019 kann man die Räuber um jeweils 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums ihr Unwesen treiben sehen.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits bei der Bücherei Podszun und im Sekretariat des Gymnasiums.

Der Literaturkurs der Q1 freut sich auf zahlreiche Besucher und ein ausverkauftes Räuberquartier!

