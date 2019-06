Weitere Fortbildungen zum Thema Faszientraining für Übungsleiter

Brilon-Totallokal: Im Rahmen einer Übungsleiter Fortbildung des KreisSportBundes wurden 17 Teilnehmer/innen im Bereich Faszientraining geschult

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Das Training des faszialen Bindegewebes wird immer mehr ein Thema im Bereich des Gesundheits- und Fitnesssports. Denn ein gesundes und trainiertes Fasziennetzwerk erhöht die Belastbarkeit von Sehnen und Bändern und bietet der Muskulatur Schutz vor Verletzungen. Dazu wurden Übungen mit unterschiedlichen Trainingsgeräten wie beispielsweise Stöcken, Streichhölzern, Luftballons und Faszienrollen durchgeführt.

Aufgrund der großen Resonanz wird die Fortbildung zum Thema Faszien-Fitness am 10.11.2019 wiederholt durchgeführt. Neben den Übungen in der Sporthalle kann Faszientraining jedoch auch in der Natur stattfinden. Für alle Outdoorsportler/innen findet daher am 01.09.2019 die Fortbildung „Faszial Walking“ statt. Auch diese Fortbildungen werden mit 8 Lerneinheiten für die Verlängerung der Übugsleiter-C Lizenz anerkannt. Anmeldungen unter: www.hochsauerlandsport.de/themen/qualifizierung/

Quelle: i.A. Franziska Geise, Sportfachkraft KreisSportBund Hochsauerlandkreis

