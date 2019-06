36. Geschicklichkeitsturnier für Rollstuhlfahrer am 15. Juni

Brilon-Totallokal: Zum insgesamt 36. Mal haben Rollstuhlfahrer die Chance, sich beim Geschicklichkeitsturnier in verschiedenen Disziplinen zu messen

brilon-totallokal: Am Samstag, 15. Juni, findet das Turnier auf dem Platz der JOSEFS Brauerei (Gelände des Josefsheims) in Bigge statt. Um 13:00 Uhr starten die Wettbewerbe, die Siegerehrung findet gegen 19:00 Uhr im Josef-Prior-Saal statt. Veranstalter sind wie immer der Motor- und Tourensportclub (MTC) Olsberg und der Beirat des Josefsheims. Anmeldungen zum Wettbewerb sind am Tag des Turniers noch möglich.

Auftritt der „FlyingAxes“-Cheerleader

Durch das Programm und die Wettkämpfe führt in diesem Jahr abermals Sportexperte und bekannte Stimme von Radio Sauerland, Peter Neutzler. In der Wettkampf-Pause (gegen 15:00 Uhr) wird es dann ebenfalls sportlich: Die „FlyingAxes“, Cheerleader-Gruppe des American-Football-Teams Brilon Lumberjacks, tritt auf. Für das leibliche Wohl während des gesamten Tages ist ebenfalls bestens gesorgt.

Quelle:Andreas Kemper, Josefsheim Bigge

