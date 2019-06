105 Schülerinnen und Schüler beenden ihre schulische Ausbildung

Brilon-Totallokal: Berufskolleg Brilon entlässt die Fachabiturienten in ihre weitere Ausbildung

brilon-totallokal: Am 17. Juni erhielten 105 Fachabiturientinnen und Fachabiturienten ihre „Heimvorteil2go Box“ von ihrem Schulleiter Franz-Josef Killing und dem Bildungsleiter Franz Schäfers mit Unterstützung durch Oliver Dülme BWT, Vanessa Kraft Rembe und Karin Gottfried WfG-HSK, ausgehändigt.

Warum und wozu diese Box

Die 105 Schülerinnen und Schüler werden ihren schulischen Standort Brilon vermutlich in alle Himmelsrichtungen zu ihrer weiteren Ausbildung verlassen. Einige bleiben hier oder in der Nähe, andere studieren in der Ferne oder erhalten ihre Berufsausbildung an anderen Orten. Ihnen allen soll mit dieser Box eine Erinnerung an das Sauerland mitgegeben werden und ihnen die Erinnerung für spätere berufliche Möglichkeiten in ihrer Heimat verdeutlichen. Seit nunmehr fünf Jahren wird das Rückkehrer Projekt HEIMVORTEIL-HSK durchgeführt. In der Box befinden sich Produkte lokaler Unternehmen, die veranschaulichen wie vielseitig und spannend die heimische Wirtschaft ist.

In der Region Südwestfalen und Sauerland befinden sich 150 Weltmarktführer. Sie ist die Nummer drei im Bundesgebiet und die Nummer eins in Nordrhein-Westfalen. Andere Mütter haben bekanntlich auch schöne Töchter, aber ob diese unbedingt mit der Region der stetig steigenden Weltmarktführer, dem Gebiet wo andere hinfahren um Urlaub zu machen, wo Heimat nicht nur daher gesagt, sondern ein Begriff ist, wo ein Handschlag noch zählt, konkurrieren können? Damit das ganze Substanz hat, enthält die Box neben vielen Informativen und überraschenden Dingen auch ein kleines Buch mit herausnehmbaren Informationskarten diverser Unternehmen, es nennt sich „Heimvorteil – Dein Karriereblock“.

Bildunterschrift: Übergabe der „Heimvorteil2go-Boxen“ im Berufskolleg Brilon an die Schülerinnen und Schüler die ihre schulische Ausbildung beenden.

1.Li. Oliver Dülme, Karin Gottfried, Vanessa Kraft, Schüler des Berufskolleg, Franz-Josef Killing und Franz Schäfers

Quelle: Peter Kasper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon