Reittherapie der Schulkinder des Kindergarten St. Andreas

Brilon-Totallokal: Tierisch tolle Begegnungen mit Teddy

brilon-totallokal: Brilon. Dieser Einladung folgten die Eltern der Schulkinder aus der Regelgruppe des Kombinierten Kindergarten St. Andreas gerne: Sie besuchten die Reitvorstellung auf dem Franziskushof in Helmeringhausen, auf welche die Schulkinder Jonathan, Justus, Jana, Joseph, Arife, Matthis und Moritz zeigten, was sie gemeinsam mit Therapiepony Teddy in den vergangenen Wochen gelernt hatten.

Zu den vielfältigen Erfahrungen gehörte zum Beispiel, wie man Pony Teddy auf „Pferdisch“ richtig begrüßt, wie man richtig striegelt und bürstet und natürlich auch, wie es sich anfühlt, auf Teddy zu reiten. „Denn beim Therapeutischen Voltigieren werden besonders das Gleichgewicht, das Selbstbewusstsein und die Motorik gefördert“, sagt Kindergarten-Leiterin Birgit Kürmann. Dafür sind die St. Andreas-Schulkinder einmal wöchentlich mit Birgit Kürmann zu „Teddy“, dem Therapiepferd, gefahren. Das Therapeutische Reiten wird heilpädagogisch für die Kinder mit Förderbedarf angeboten und für die Schulkinder aus der Regelgruppe des Caritas Kindergartens als Projekt. „Wir sind eine kombinierte Einrichtung, das heißt, dass alle Kinder die gleichen Erfahrungen teilen sollen“, betont Birgit Kürmann. Auf der Reitvorstellung waren einige Eltern so begeistert, dass sie selbst eine Runde durch die Halle ritten.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon