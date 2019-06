DRK Blutspendetermine

Brilon-Totallokal: Sorge und Hoffnung rund um den 16. Weltblutspendertag

brilon-totallokal: Jeder Einzelne hat es selbst in der Hand aktiv zu werden.

Mo 24. Medebach 16:00 – 20:00 Uhr · DRK-Unterkunft, Hohoffstr. 20

Di 25. Marsberg Essentho 17:30 – 20:00 Uhr · Schützenhalle, “Ecke” Fürstenberger Str./Am Bruch

Möglichkeit sich vor Ort typisieren und als Knochenmarkspender registrieren zu lassen.

Mi 26. Winterberg Grönebach 17:00 – 20:00 Uhr · Dorfhalle, Niedersfelder Str. 15

Möglichkeit sich vor Ort typisieren und als Knochenmarkspender registrieren zu lassen.

Do 27. Gudenhagen-Petersborn 17:00 – 20:00 Uhr · Gemeinschaftshaus, Petersborn 1

Möglichkeit sich vor Ort typisieren und als Knochenmarkspender registrieren zu lassen.

Breitscheid/Hagen. Der Weltblutspendertag wurde ins Leben gerufen um alle Menschen zu ehren, die sich völlig selbstlos füreinander einsetzen. Nur durch das Engagement der Blutspender haben Millionen von Patienten rund um den Globus eine Überlebenschance. In Deutschland ist jeder Dritte mindestens einmal im Leben auf das gespendete Blut seiner Mitmenschen angewiesen. Nur wenn sich mehr Menschen zur regelmäßigen, uneigennützigen Blutspende bekennen, kann eine alternde Gesellschaft auch langfristig mit Blut in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden. Jeder Einzelne hat es selbst in der Hand aktiv zu werden. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet. Informieren Sie sich unabhängig davon im Internet unter www.blutspendedienst-west.de Wer wissen möchte, was mit gespendetem Blut passiert, kann sich hier schlau machen: https://www.youtube.com/watch?v=bvCurvNwjHU&t=11s TV-Doc Esser erklärt, warum Blutspenden so wichtig sind.

Quelle: Stephan David Küpper, Leiter Unternehmenskommunikation Pressesprecher

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon