Sportlerolympiade der städt. Kindergärten

Brilon-Totallokal: In diesem Jahr trafen sich alle „Schulkinder“ der acht städtischen Kindergärten in Altenbüren zur großen Schulkinderolympiade

brilon-totallokal: Über 50 Kinder absolvierten die verschiedenen Bewegungsstationen: Wettlauf, Weitwurf, Hochsprung, Zielwurf, Stelzenlauf, Torschiessen und Slalom Ball drippeln.

Nachdem alle Kinder selbstständig die verschiedenfarbigen Smilies der einzelnen Stationen gesammelt hatten, wurde sich an der Tribüne des Sportplatzes erstmal ausgiebig gestärkt. Leider spielte das Wetter nicht mit und so verbrachten die jungen Sportler im Anschluss noch eine Stunde in der Turnhalle. Dort mussten sie ihr sportliches Können noch einmal beweisen: Klettern am Klettergerüst, Springen vom Kasten, Balancieren und Werfen standen hier auf dem Programm. Zum Abschluss dieses gelungenen Morgens bekam jeder junge Sportler und jede junge Sportlerin eine Urkunde.

Quelle: Katrin Sommerkamp, Kindergarten Altenbüren

