Brilon Open Air – Theaterluft und Manegentraum!

Das Projekt „Brilon Open Air“ eine Bereicherung für das kulturelle Leben in Brilon

brilon-totallokal: Das Programm von „Brilon Open Air“ wird auch dieses Jahr wieder Gäste aus nah und fern nach Brilon locken. Straßentheater, Kindertheater und das pädagogische Zirkusprojekt mit dem Zirkus Zappzarap versprechen beste Unterhaltung. „Das Wetter ist das A und O,“ hob Thomas Mester, BWT Brilon, bei der Präsentation der Veranstaltungen hervor. „Letztes Jahr war es zeitweise zu warm, sodass manche lieber zuhause geblieben sind. Unterm Strich hat aber letztendlich alles gepasst. Wie auch in den vergangenen Jahren geht unser besonderer Dank an unsere Sponsoren: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, Fa. Egger, Brauerei Warsteiner, Stadtwerke Brilon, GERMETA, afri cola und das Kultursekretariat NRW Gütersloh. Ohne deren Unterstützung ist solch ein Projekt kaum durchzuführen!“ Erwin Mungenast von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, die seit vielen Jahren als Sponsor dieses Events auftritt, hofft natürlich auch auf gutes Wetter. „Es wird mit Sicherheit eine tolle Veranstaltung werden.“ Thomas Mester übermittelte Grüße von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der aufgrund anderweitiger Verpflichtungen bei dem Termin leider nicht anwesend sein konnte. Das Projekt „Brilon Open Air“ ist schließlich auch eine Bereicherung für das kulturelle Leben Brilons.

Straßentheater 2019

Mittwoch, 3. Juli 2019, 20.00 Uhr Kreishauspark Brilon

„Vintage! Women! Variete!“

Diese artistische Zeitreise führt zu den ersten große Artistinnen – wahre Geschichten werden im Rahmen des dokumentarischen Zirkus-Theaters auf beeindruckende Weise dem Publikum mitgeteilt. Begleitend findet eine kleine Wanderausstellung statt, die das Leben der ersten Artistinnen darstellt.

Donnerstag, 8. August 2019, 20.00 Uhr Kreishauspark Brilon

„SPIN!“ – 15. Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin

Diese innovative Show beinhaltet die gesamte Bandbreite der artistischen Disziplinen. Da es sich bei den Luftartisten, Akrobaten und Tänzern um die jeweiligen Absolventen der Artistenschule handelt, sind es immer wieder neue Künstler und Künstlerinnen, die ihr außergewöhnliches Können unter Beweis stellen. Bei dieser Show steht die Drehung im Vordergrund. Die jungen Absolventen drehen sich immer weiter und weiter…….! Gemäß dem Titel der Veranstaltung: „Spin“ (=drehen).

Kindertheater 2019

Mittwoch, 7. August 2019, 15.00 Uhr Museumsgarten Haus Hövener

Krümelmucke – Musik für die Kleinsten!

In Liedern werden Geschichten von „Rumpumpeldum“ und anderen urkomischen Wesen erzählt. Mitmachen, mitsingen und dazu tanzen – die einfühlsamen Texte und wundervollen Melodien von Christiane Weber erobern die Herzen der Zuhörer im Sturm.

Mittwoch, 21. August 2019, 15.00 Uhr Museumsgarten Haus Hövener

„Der Wolf und die sieben Geißlein!“

Das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm diente als Vorlage für dieses Puppentheater, das für Kinder ab vier Jahren geeignet ist. Ziegenmutter contra böser Wolf – am Ende tanzen sie aber alle glücklich um den Brunnen! Und die Zuschauer dürfen bei diesem Stück auch mal meckernd das Theater verlassen………….!

Mittwoch, 17. Juli bis Samstag, 20. Juli 2019, Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Zirkus Zapp Zarap – Manegentraum 3, Pädagogisches Zirkusprojekt

Zum dritten Mal in Folge ist der Zirkus Zapp Zarap zu Gast in Brilon. Mit mäßigem Erfolg im Jahr 2017 gestartet, hat sich diese Veranstaltung zu einem Highlight entwickelt! Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren werden zu Zirkusartisten und können ihre Fertigkeiten dann in der Zirkusshow unter Beweis stellen. Aufgrund der großen Nachfrage ist diese Veranstaltung, die von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG und dem Alfred-Delp-Hauses gesponsert wird, schon ausverkauft. In diesem Jahr findet diese Veranstaltung ausnahmsweise im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon statt. Nächstes Jahr geht es aller Voraussicht nach wieder in den Kreishauspark!

Quelle: Text und Foto, Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon