Messe in Winterberg: “Top Nachwuchs für Top Firmen”

brilon-totallokal: Winterberg. Wenn am Mittwochmorgen (26.06.2019) um 8:30 Uhr die Türen der Stadthalle im Oversum aufgehen, dann strömen die ersten Schüler zur Nachwuchsmesse, die in diesem Jahr wieder in Winterberg gastiert. Zum 8. Mal haben die Wirtschaftsförderungen des Altkreises Brilon die Unternehmen eingeladen, ihre beruflichen Ausbildungsangebote zu präsentieren. Und auch diesmal ist die Stadthalle mit 53 Informationsständen restlos ausgebucht. “Der direkte Kontakt mit dem Nachwuchs steht für die Unternehmen immer noch ganz vorne”, weiß Winterbergs Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann, Gastgeber der Messe “Top Nachwuchs für Top Firmen”.

Die 6 Altkreis-Kommunen haben für die Gymnasien in Winterberg, Brilon und Marsberg sowie für die Berufskollegs in Olsberg und Brilon alles organisiert und die Unternehmen freuen sich auf die rund 350 Besucher, die am Vormittag und damit während der Schulzeit nach Winterberg kommen. Jürgen Bröker, Obermeister der Tischlerinnung Hochsauerland fordert die Jugendlichen in seinem Grußwort direkt auf: “Mach Dich schlau über die vielen Berufsbilder unserer Top Firmen und lass Dir erzählen, was hier bei uns im Hochsauerland so abgeht. Nutze die Nachwuchsmesse und frag auch nach der Möglichkeit eines Betriebspraktikums”, so eines seiner Statements. Neben den Ausbildungsberufen bieten viele Aussteller auch ein duales Studium an. Auch Fachhochschulen informieren über die schulischen Qualifikationsmöglichkeiten.

Winfried Borgmann will mit dem Team der kommunalen Wirtschaftsförderungen vor allem über die vielen Angebote informieren: “Viele Schüler wissen bis zuletzt nicht, was sie nach der Schule machen wollen. Wir zeigen den jungen Menschen, dass es hier neben einer guten Lebensqualität auch viele Firmen mit interessanten Jobs gibt”, so Borgmann. Und Goethe würde es so ausdrücken:

“Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.” Am Mittwoch, 26. Juni steht die Messe von 8:30 bis 13 Uhr auch für jeden weiteren Interessierten offen. Die Infos zur Nachwuchsmesse sind auch online unter www.top-nachwuchs-fuer-top-firmen.de nachzulesen.

Quelle: Winfried Borgmann

