brilon-totallokal.de

Wednesday for Future – Ein Tag zum nachhaltigen Klimaschutz am Gymnasium Petrinum in Brilon

„Klimaschutz geht uns alle an – gemeinsam, nachhaltig für unsere (Um)Welt“ – So lautet das Motto des diesjährigen Projekttages, der am Mittwoch den 10.07.2019 am Gymnasium Petrinum stattfinden wird. An diesem Tag wollen Schüler und Lehrer neue Wege erkunden.

brilon-totallokal: Angestoßen von der „Friday for future“-Idee will das Gymnasium Petrinum an einem Projekttag mehr als demonstrieren: die ganze Schulgemeinschaft soll aktiv werden.

Deshalb ist von den naturwissenschaftlichen Fächern für die letzte Schulwoche ein Projekttag ins Leben gerufen worden, der die Problematik des Klimawandels von verschiedenen Seiten durchleuchten soll. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie jeder einzelne in seinem Alltag etwas dazu beitragen kann, dem Problem entgegenzutreten. Dabei ist ein alltagsbezogener und regionaler Bezug wichtig. „Klimaschutz beginnt mit vielen kleinen Handlungen, die jeder von uns täglich umsetzen kann!“, da sind sich die Organisatoren sicher und wollen dieses mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten und die Ergebnisse präsentieren.

Alle Klassen und Kurse haben mit ihren Lehrern eine Aktion entwickelt. An Ideen mangelte es dabei nicht:

Müll in Brilon – eine Sammelaktion; Plastikfasten – aber wie?; Bau von Insektenhotels; Die Bedeutung unseres Waldes als Klimaretter; Ein Gesellschaftsspiel zum Thema Peak – Oil: Ende des Erdölzeitalters; Wie ernähren wir uns klimafreundlich? Den Klimasündern auf der Spur; Was ist am regionalen Klimawandel dran – Auswertung von historischen Wetterdaten; Wieviel Acker braucht mein Tank? Wie klimafreundlich ist Biodiesel? Was soll ich mit meinem alten Handy machen?

Durchgeführt werden die Projekte klassenweise am Vormittag; ab 11:30 Uhr werden die Ergebnisse bis 12:30 Uhr in einer gemeinsamen Abschlussaktion auf dem Schulgelände präsentiert; eingeladen zu der Präsentation sind aber auch sehr herzlich alle Briloner: auch sie können sich hier über die Möglichkeiten informieren, die jeder hat, dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Projekt „Handys für die Umwelt“

Im Rahmen des Aktionstages zum Thema Klimaschutz rufen Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Petrinum dazu auf, am Projekt Handys für die Umwelt (https://www.handysfuerdieumwelt.de/) teilzunehmen. Dieses Projekt wird bereits seit einigen Jahren am Petrinum durchgeführt und hat sich zum Ziel gesetzt, alte, nicht mehr benutzte Handys vor dem Verbleib in Schubladen und Schränke der privaten Haushalte zu bewahren: so können die wertvollen und seltenen Rohstoffe, die in den Handys enthalten sind, Recyclingkreisläufen zugeführt zu werden. In der Schule ist daher schon seit mehreren Jahren eine Sammelbox vorhanden, in der alte Handys (nach Löschung aller privaten Daten) abgegeben werden können. Sie werden dann einmal im Jahr an die Initiative versandt und von dort dem Markt wieder zugeführt oder fachgerecht recycelt. Die Einnahmen gehen an die deutsche Umwelthilfe. Im Zuge des Projekttages wird die Sammelbox auf dem Briloner Wochenmarkt in der Zeit von 10.00 – 11:30 Uhr für alle Briloner öffentlich zur Verfügung stehen, so dass in dieser Zeit alte Handys hier abgegeben werden können. Falls jemand Unterstützung bei der Löschung der Daten benötigen, werden die Schülerinnen und Schüler vor Ort helfen.

Quelle: J. Droste, Gymnasium Petrinum

