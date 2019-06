Neues Königspaar in Nehden: Sebastian Baskar und Kristin Wegener

In einem spannenden Schießen durchgesetzt…

brilon-totallokal: Nehden. Sebastian Baskar und Kristin Wegener präsentierten sich als strahlenden Königspaar der St. Hubertus Schützenbruderschaft Nehden. In einem spannenden Schießen setzte sich der 26-jährige Textillaborant bereits um 12 Uhr mit dem 73. Schuss gegen seinen Kontrahenten Mark Robert durch und regiert nun für ein Jahr zusammen mit der 26-jährigen Finanzbuchhalterin Kristin Wegener die Nehdener Schützen. Die Korne und den linken Flügel ging an Jan Geoss, das Zepter an Jens Witteler und der Reichsapfel an Marco Cavalleri. Das Körbchen schoss Frank Wegener und Yannick van Dijk den rechten Flügel. Vizekönig wurde Mark Robert.

Quelle: Text und Foto, Nadja Baskar

