Rauchen und Grillen nicht im Wald – Brandgefahr!

Aufgrund der zu erwartenden Hitze in den nächsten Tagen erhöht sich die Gefährdung des Waldbrandes…

brilon-totallokal: Durch die hohen Temperaturen und die Trockenheit der letzten Tage liegt der Waldbrandgefahrenindex im Kreis Soest und im Hochsauerlandkreis bereits bei Stufe 3. Der Waldbrandgefahrenindex beschreibt das meteorologische Potential für die Gefährdung durch Waldbrand und zeigt die Waldbrandgefahr in 5 Gefahrenstufen an. Aufgrund der zu erwartenden Hitze in den nächsten Tagen erhöht sich die Gefährdung des Waldbrandes laut Deutscher Wetterdienst auf Stufe 4.

Deshalb bitten wir die Waldbesucher sich an folgende Hinweise zu halten, um Tiere, Pflanzen und sich selbst nicht zu gefährden:

– Einhalten des gesetzlichen Rauchverbots im Wald (1. März bis 31. Oktober)

– Kein Feuer/Grillen im und am Wald (100 Meter Mindestabstand)

– Keine Glasabfälle im Wald zurücklassen, sie könnten bei Sonneneinstrahlung als Brennglas wirken

– Freihalten der Waldzufahrten für die Feuerwehr

– PKW nicht im hohen Gras abstellen, da die Abwärme des Fahrzeugs ausreicht um dieses in Brand zu setzen

– Keine Zigaretten aus dem Auto werfen

– Erhöhte Aufmerksamkeit beim Waldbesuch

– Kleine Entstehungsbrände direkt löschen, wenn das gefahrlos möglich ist

– Brandherde der Feuerwehr (112) melden und den Wald auf kürzestem Weg verlassen

Die aktuellen Warmstufen können unter dwd.de/waldbrand abgerufen werden!

Im letzten Jahr gab es eine deutlich erhöhte Anzahl von Waldbränden aufgrund der sehr langen Trockenheit bei gleichzeitig hohen Temperaturen. Häufig meldeten aufmerksame Besucher die Brandentwicklung und so konnte größerer Schaden an der Natur und Menschen vermieden werden. Auch in diesem Jahr bittet das Regionalforstamt Soest-Sauerland um Mithilfe. Sollte eine Rauchentwicklung oder Brand entdeckt werden, so kann bei Anruf unter 112 die zuständige Feuerwehr zeitnah informiert werden.

