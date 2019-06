Brilon-Totallokal: Großes Festival am Ostring in Brilon

brilon-totallokal: Die Liquid-Life-Wochen gehen weiter – und zwar mit einem großen Festival am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni. Dann stellen sich am Ostring 2 die drei Unternehmen Liquid Life, Gym B7 und Quadro mit verschiedenen Produkten und Aktionen vor und laden auch zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Bikes, Fitness und Lifestyle vereinen sich an diesem Wochenende zu einem Event.

Liquid Life, der Bike- und E-Bike-Shop, präsentiert an diesen Tagen seine brandneue Testbike-Flotte mit den neuen Modellen der Marken Cube, Transition und TREK. Verschiedene Hersteller sind direkt vor Ort und erläutern die neuen Trends im Zweirad-Bereich. Ein Schwerpunktthema ist dabei die Ergonomie und das schmerzfreie Radfahren: Mit Hilfe einer eingehenden Technikberatung findet jeder Radler das zu ihm passende Bike, so dass der gesunden Bewegung auf zwei Rädern nichts mehr im Wege steht. Zum Service für alle Fahrrad-Fans gehören ein Gabeldämpferservice, die Tubelessumrüstung vor Ort sowie das Fahrwerk-Setup. Günstige Angebote findet man während der Festival-Tage im eigens aufgebauten Schnäppchenzelt.

Wer Fitness liebt, ist beim Studio Gym B7 genau richtig: Im Herbst eröffnet das neue Fitnessstudio auf über 800 Quadratmetern. Interessenten können sich jetzt noch die Pre-opening-Angebote sichern. Einen Vorgeschmack auf das Angebot geben die Fitnessexperten am kommenden Wochenende mit Zumba, HIT-Training, Bodyforming und anderen Kursen unter freiem Himmel. Bei einer Plank-Challenge können Sportler gegeneinander in Wettbewerb treten und zeigen, wie gut sie den Unterarmstütz beherrschen und dabei tolle Preise gewinnen. Teilnehmer sollten sich unter http://www.gym-b7.de anmelden.

Im Kaffeehaus Quadro Coffee Roasters steht nach so viel Bewegung die Entspannung im Vordergrund: Hier werden Kaffeespezialitäten aus über 20 Röstungen ausgeschenkt und diverse Snacks serviert, an diesem Wochenende auch aus den Streetfood-Trucks. Im Chillout-Zelt kann man die freie Zeit bei einem fruchtigen Cocktail genießen und vielleicht lässt sich auch noch das Glück herausfordern bei der Tombola, die von zahlreichen Firmen aus der Briloner Wirtschaft mit Preisen bestückt wird.

Quelle: Janina Weber, Liquid-Life

