TSV Bigge Olsberg: Bei den Wettkämpfen wurden gute Platzierungen erturnt

Landesturnfest vom Westfälischen Turnerbund in Hamm vom 19. – 22. Juni

brilon-totallokal: Bigge Olsberg. Wir waren dabei. Auf erlebnisreiche Turnfesttage in Hamm blicken die Turnerinnen des TSV Bigge Olsberg etwas wehmütig zurück. Zahlreiche Veranstaltungen wie die Eröffnungsfeier, Turngala und Turnerjugendparty standen für die 18 Turnerinnen auf dem Programm. Der Höhepunkt war die Teilnahme an den Turnwettkämpfen, bei denen sie ihr Können mit den besten Turnerinnen des Landes Westfalen und dem Rheinland messen konnten. Eine Erlebnismeile mit attraktiven Angeboten für die Mädchen ließ das Herz höher schlagen, wie zum Beispiel viele unterschiedliche Airtrackbahnen, Schwingböden, Hochseilklettern, unterschiedlichste Pedalos, Hüpfburgen, Geräteparcour und vieles mehr. Hier konnten sich vor allen die jüngeren Turnerinnen auspowern. Für einige war es die erste Teilnahme an einer solchen Veranstaltung. Die gemeinsame Übernachtung im Klassenzimmer und das gemeinsame Frühstück in der Schulmensa machten das Turnfest zu einem Gruppenerlebnis der besonderen Art. Wir freuen uns jetzt schon auf das internationale Turnfest in 2 Jahren in Leipzig.

Bei den Wettkämpfen wurden gute Platzierungen erturnt. Besonders zu erwähnen ist der 13. Platz von Pia Gnad, Jahrgang 2002, die souverän ihre Übungen abrufen konnte. Kathrin Patzsch, Jahrgang 2000, konnte sich in einem starken Teilnehmerfeld behaupten und erreichte Platz 26. Hervor zu heben ist die Leistung von Aimee Wetzel Jahrgang 2008. Sie konnte bei ihrem ersten Start im Land trotz großer Aufregung den 16. Patz erturnen.

Quelle: B. Richter, TSV Bigge Olsberg

