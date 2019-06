10 Jugendliche bestehen Leistungsspange

Leistungsspange ist das höchste Abzeichen bei der Jugendfeuerwehr…

brilon-totallokal: Am Pfingstsamstag stellten sich 10 junge Brandschützer der Herausforderung der Leistungsspange in Kreuztal. Die Leistungsspange ist das höchste Abzeichen bei der Jugendfeuerwehr und fordert in 5 Disziplinen Geschick, Schnelligkeit und Feuerwehrwissen ab. Neben dem Aufbau eins Löschangriffs und einer Schnelligkeitsübung im feuerwehrtechnischen Teil, ist auch im sportlichen Teil ein 1500 m Staffellauf und Kugelstoßen gefordert. Das ganze wird noch durch einen theoretischen Teil, in dem Fragen sowohl zum Bereich der Feuerwehr als auch gesellschaftspolitischer Art beantwortet werden müssen.

Die umfangreiche Vorbereitung zahlte sich aus, sodass alle 10 Jugendlichen aus Bontkirchen, Brilon und Rösenbeck das begehrte Abzeichen mit einem sehr guten Ergebnis in Empfang nehmen konnten.

Nicht nur die Jugendlichen sind stolz auf das Ergebnis, sondern auch die Betreuer. Es zeigt sich wieder einmal, das der Feuerwehrnachwuchs gut ausgebildet wird – real und nicht per App.

