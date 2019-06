Briloner Ministranten in Rösenbeck

Briloner Ministranten begaben sich mit Stadtkaplan Laubhold in die Rösenbecker Kirche…

brilon-totallokal: Die Briloner Ministranten trafen sich am Freitag in Rösenbeck am Kilian-Kirchhoff-Haus, um dort ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. Los ging es mit einem kleinen Ortsrundgang, ehe sie den Abend mit Spielen ausklingen ließen. Am Samstag begaben sich die Ministranten mit Stadtkaplan Laubhold in die Rösenbecker Kirche. Nachmittags besichtigten sie das Feuerwehrhaus, im Anschluss daran besuchten sie gemeinsam die Abendmesse und beschlossen den Abend mit einem Film.

Sonntagmorgen wurden die Schlafräume aufgeräumt und die Eingangshalle mit Tischen und Stühlen ausgestattet. Die Eltern der Ministranten kamen im Laufe des Vormittags dazu, um gemeinsam eine kleine Andacht im Kilian-Kirchhoff-Haus zu feiern. Bevor dann alle wieder nach Hause gingen, wurde noch gemeinsam gegrillt und der Stadtkaplan im kleinen Kreis verabschiedet.

Quelle: Sabrina Jorewitz

