Christdemokraten in Europa kämpfen für Manfred Weber

brilon-totallokal: „Wir stehen einmütig hinter Manfred Weber. Wer die Demokratie in Europa zurückdrehen will, wird sich an uns die Zähne ausbeißen.“ Dies erklärte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese anlässlich der Diskussion um den zukünftigen Präsidenten der Europäischen Kommission. Manfred Weber war als Spitzenkandidat der Christdemokraten in ganz Europa ins Rennen gegangen und die Christdemokraten sind mit Abstand die stärkste Fraktion.

„Wir sind bereit Kompromisse zu machen was andere Personalvorschläge für andere Positionen und Inhalte angeht, aber wir sind nicht bereit uns von den Staats- und Regierungschefs jemanden aufs Auge drücken zu lassen, der sich nicht den Wählerinnen und Wählern präsentiert hat. Viele Bürgerinnen und Bürger in Südwestfalen haben mich in den letzten Tagen angesprochen und mich ermutigt für die Demokratie in Europa einzutreten“, so Liese.

