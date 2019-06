TT-Schnuppertag für Jedermann beim BV 23 Alme Sportfest

TT-Schnuppertag für Jedermann am Sonntag, den 07.07.2019

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 07.07.2019 veranstaltet die Tischtennis Abteilung des BV 23 Alme im Zuge des Sportfestes von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der Gemeindehalle Alme einen Spiel- und Schnuppertag für kleine und große Sportler. Tischtennis ist eine der meist betriebenen und gesündesten Breitensportarten, die man auch Problemlos bis ins hohe Alter weiterführen kann. Fast jeder hat in seiner Freizeit schon einmal zum Tischtennisschläger gegriffen, ob im Jugendzentrum, im Schwimmbad auf Betontischen, in der Schule, privat zu Hause, im Urlaub oder sogar schon in einem Verein. Tipps und Anregungen wie man sich verbessern kann gibt es von unserem Trainer und den langjährigen Spielern gerne. Auch Personen die gerne nur trainieren und nicht unbedingt in einer Mannschaft spielen wollen, sind gerne gesehen.

An diesem Tag besteht die Möglichkeit an einem Koordinationsparcours, beim Balleimertraining oder an der Ballmaschine sich auszuprobieren. Natürlich kann man den Aktiven auch einmal beim Spielen zusehen um zu sehen, was mit dem kleinen Ball so möglich ist.

Sie sind herzlich eingeladen uns an diesem Tag zu besuchen!

Quelle: A. Rohlfing

