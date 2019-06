Briloner Delegation reist zu den 39. Internationalen Hansetagen nach Pskow

Organisationsteams am Mittwochabend in Pskow, Russland angekommen…

brilon-totallokal: Mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch an der Spitze ist die Briloner Delegation bestehend aus interessierten Bürgern und Ratsmitgliedern sowie Mitgliedern des Organisationsteams und des YouthHansa-Teams am Mittwochabend in Pskow, Russland angekommen. Die Delegation nimmt an den 39. Internationalen Hansetagen vom 27. bis 30. Juni 2019 teil. Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Westfälischen Hanse präsentiert sich Brilon mit einem eigenen Pavillon auf dem Hansemarkt. Die Warsteiner Jagdhornbläser sorgen für die musikalische Unterstützung.

Vom 4. bis 7. Juni 2020 werden die 40. Internationalen Hansetage in Brilon stattfinden. Dann lautet das Motto: „Hanse.Heimat.Handgemacht.“

Für Mitglieder der Briloner Bürgerschaft, Verantwortliche und Organisatoren des Briloner Festes ist Pskow die letzte Gelegenheit, um vieles von der Stimmung und den Botschaften des seit 1980 stattfindenden Internationalen Hansetages aufzunehmen. Ein zentraler offizieller Programmpunkt für die Briloner ist am Samstag, den 29. Juni, der Empfang der Hansestadt Brilon, auf dem Bürgermeister Dr. Christof Bartsch zusammen mit Projektleiterin Ute Hachmann die teilnehmenden Hansestädte auf die Internationalen Hansetage in Brilon einstimmt. Am Vormittag des 29. Juni wird das Veranstaltungsprogramm auf der Delegiertenkonferenz im Pskower akademischen Puschkin-Drama-Theater den Vertretern aus 90 Hansestädten vorgestellt.

Am Sonntag, den 30. Juni, wird Bürgermeister Dr. Christof Bartsch zusammen mit der Briloner Waldfee die Hansefahne im Empfang nehmen.

Foto 1: Die Briloner Delegation, bestehend aus interessierten Bürgern und Ratsmitgliedern sowie Mitgliedern des Organisations- und des YouthHansa-Teams, sind in St. Petersburg gelandet freuen sich auf vier spannende Tage im russischen Pskow.

