Arm dran? Ruf an!

Vielfach fehlt es an der „Traute“, beim „Amt“ die erforderlichen Anträge zu stellen…

brilon-totallokal: Armut und vor allem Altersarmut ist ein großes Thema. Vielfach fehlt es an der „Traute“, beim „Amt“ die erforderlichen Anträge zu stellen oder das Wissen, an wen man sich wenden kann.

In einer gemeinsamen Kampagne der Stadt Brilon, der Caritas, der Diakonie, des Sozialdienst katholischer Frauen, des Vereins Ipsylon, des Seniorenbeirates und der Sozialverbände SoVD und VdK, vertreten durch Ehrenbürgermeister Franz Schrewe, soll diesem Problem entgegengetreten werden.

Am 09. Juli starten diese Beteiligten in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr eine Telefonaktion „gegen die Armut“. Jeder aus dem Altkreis Brilon kann sich bei den Beteiligten die für ihn oder sie wichtigen Informationen, auch anonym, einholen, eine Rechtsberatung erfolgt allerdings nicht.

Maria Theresia Kupitz 02961 971927 ist beim Caritasverband Brilon für den Fachdienst Allgemeine Soziale Beratung zuständig. Es gibt Zeiten, in denen das Leben aus dem Lot gerät. Arbeitslosigkeit oder Krankheit können Menschen in Notsituationen bringen, aus denen sie nicht mehr alleine herausfinden. Hier hilft die allgemeine Soziale Beratung und zeigt Wege auf, die aus der Not herausführen können.

Ulrich Schilling 02961 971913 ist Caritas-Koordinator im Dekanat Hochsauerlandkreis und berät zu Wegen aus der Altersarmut und der Vereinsamung und kennt Kontaktdaten der Kleiderkammern und der Warenkörbe sowie Treffpunktmöglichkeiten.

Annika Siebertz 02961 971917 ist beim Verein IPSYLON e.V., dem Initiativkreis psychosozialer Hilfen Brilon, für die Psychosoziale Beratung zuständig.

Menschen in schwierigen Lebenssituationen finden zeitnah lebenspraktische Hilfen und Beratung. Zu ihren Arbeitsinhalten gehören unter anderem Gespräche bei belastenden Lebenssituationen wie z.B. Armut (im Alter), Jobverlust, Schicksalsschläge, Beziehungskonflikte sowie Beratung in Behördenangelegenheiten und sozialrechtlichen Fragen.

Ellen Mendelin-Plauth02961 971929 berät bei der Diakonie Ruhr-Hellweg zu Leistungen für Familien (neben Elterngeld oder Kindergeld auch über die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ bei einer Schwangerschaft) und auch explizit Schwangere.

Reinhard Prange02961 971953 hat als Vorsitzender des Seniorenbeirates immer ein offenes Ohr für die Belange der Senioren in der Stadt und steht oftmals mit Rat und auch Tat zur Seite.

Iris Mund 02961 971915 ist beim Sozialdienst katholischer Frauen ebenfalls in der Allgemeinen Sozialen Beratung tätig, auch sie hat ein breit gefächertes Beratungsangebot, angefangen von der Anlaufstelle bei allgemeinen sozialen Problemlagen bis hin zur Hilfestellung bei Sozialhilfe- und Behördenangelegenheiten und der Beratung zu Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.

Anna Tuss 02961 971950 berät beim Sozialdienst katholischer Frauen zu Fragen bei Verschuldung und unterstützt dabei, Wege aus der Verschuldung zu finden.

Franz Schrewe 02961 971938, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Brilon und seit 2015 Landesvorsitzender des SoVD NRW, steht für die Sozialverbände SoVD und VdK. Die Sozialverbände setzen sich für Menschen ein, die sich in sozialrechtlichen Fragen, wie gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, allen Fragen der Behinderung, Sozialhilfe und Grundsicherung, nicht selbst helfen können.

Wer Fragen zu Themen aus diesem breit gefächerten Angebot hat, sollte sich den Termin am 09. Juli notieren und anrufen. Denn nur Menschen, die ihre Sorgen mitteilen, kann auch geholfen werden.

Ansprechpartner mit Telefonnummern:

Maria-Theresia Kupitz 02961-971927

Ulrich Schilling 02961-971913

Annika Siebertz 02961-971917

Ellen Mendelin-Plauth 02961-971929

Reinhard Prange 02961-971953

Iris Mund 02961-971915

Anna Tuss 02961-971950

Franz Schrewe 02961-971938

Zentrale 02961-9719-0

Quelle: Uli Schilling, Caritas Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon