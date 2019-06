Liquid-Life Wochen | Bike & E-Bike Kompetenz seit 20 Jahren

LIQUID-Wochen

brilon-totallokal: Liquid-Life.de und Fahrrad NEUMANN bieten euch 2 Wochen lang ein hochwertiges Programm rund um Fahrräder und E-Bikes in allen Kategorien. In den LIQUID-Wochen präsentieren wir euch TEST-RIDES mit unserer großen Testbike-Flotte die viele namenhafte Hersteller wie z.B Santa Cruz, TREK, Specialized, Cube, Focus oder Transition beinhaltet. Am 21. + 22.06.19 ist der deutsche Hersteller FOCUS Bikes mit seinem großen TestTruck bei uns am Ostring 2 in Brilon vor Ort bringt geballte Action in Form brandaktuellen 2019er Bikes mit sich. Die Bikes könnt ihr eigenständig oder mit unserem Team bei einer gemeinsamen Ausfahrt testen. Anmeldung hierzu gern per Mail an jt@liquid-life.de. Ach ja, im übrigen startet natürlich auch wie gewohnt jeden Mittwoch unser Afterworkride bei dem ebenfalls Testrides möglich sind und zu dem wir jeden von euch herzlich einladen.

Lernt den neuen Liquid-Life Store am Ostring inklusive der neuen Markenshops und einer extremen Vielfalt an richtig geilen Styles für Dich und Dein Bike (oder E-Bike 🙂 ) kennen und fachsimpelt mit uns über aktuelle Trends, Technik und Innovationen. Wir können euch versprechen, auch Schnäppchenjäger werden unseren neuen Laden mit einem breiten Grinsen verlassen. Und während, vor oder nach dem Shopping kommt ihr noch auf eine Kaffeespezialität, eine Eisschokolade oder einen kühlen Drink bei uns im QUADRO vorbei und wir machen euren Tag perfekt 🙂

Bei Fragen egal ob Tesbikeflotte, Testrides, Technik, Beratungsterminen, Event, Specials oder alles was ihr an Infos noch benötigt meldet euch einfach bei Dominic unter dn@liquid-life.de !

Liquid-Life Store Sauerland – Brilon

Mehr Bilder zum neuen Store und was wir machen, findet ihr hier –> Liquid-Life Store Sauerland

QUADRO Coffee Roasters

Mehr Bilder unserer Kaffeekultur, dem Cafe und unserer eigenen Rösterei findet ihr hier –> Kaffeerösterei Sauerland

Am darauf folgendem Wochenende, dem 29. + 30.06.19 steigt das erstmal das BIKE – Fitness & LIFESTYLE Festival. Zum Festival –>

Bike – Fitness & Lifestyle Festival

Am Samstag 29. + Sonntag 30.06.19 findet in Brilon am Ostring 2 das erste Bike, Fitness & Lifestyle Festival statt. Mit von der Partie ist die neue Ostring CREW um Liquid-Life, das GYM B7 und das QUADRO Coffee Roasters. Alle zusammen bieten wir euch ein abwechslungsreiches und aktives Programm, welches wir euch hier in den nächsten Tagen noch näher erläutern werden. Neben jeder Menge Aktiv-Programm wird es auf jeden Fall eine kleine Party zur Einweihung des neuen QUADRO Außenbereichs mit chilligen Beats & kühlen Drinks geben. Das GYM B7 ist unter anderem mit Zumba, Kräftigungskurse, Ernährungsberatung und einer Plank-Challenge am Start. Natürlich gibt es auch erste Einblicke in die Pläne des neuen GYM am Ostring. Liquid-Life sorgt Samstag + Sonntag für eine große Testbikeflotte verschiedener Hersteller und geführte Touren, die sich nicht nur auf den Trailground begrenzen, sondern ein paar Specials mit sich bringen. ACHTUNG –> Samstag + Sonntag hat der neue Liquid-Life STORE am Ostring VERKAUFSOFFEN und zwar Samstag von 11-16 Uhr und Sonntag von 12-17 Uhr. Hier warten absolute Hammer Deals auf euch.

Zusammengefasst, es gibt so viel zu berichten, zu erleben und abzustauben, das wir das hier gar nicht alles unterbringen, also schwingt euch doch einfach ins Auto oder noch besser auf euer Bike und kommt vorbei. Das wird MEGA!

Das Teams rund um Liquid-Life, Fahrrad NEUMANN, GYM B7 und QUADRO Coffee Roasters freuen sich auf euren Besuch 🙂

