Jährliche Fahrt des Männerchors Brilon

brilon-totallokal: Der Männerchor Brilon hat eine erlebenswerte Chorfahrt nach Bad Essen im Dümmer Land hinter sich. Neben einem Aufenthalt am Dümmer See, einer Stadtführung in Osnabrück ließen sich die Mitreisenden im wunderschönen Cafe „Tortenschmiede“ in Lembruch Kaffee und Kuchen schmecken. In Melle wurden die Stadt und das staunenswerte Oldtimermuseum besichtigt. Die Führung durch die historische Windmühle in Levern wurde für ein Gruppenfoto genutzt.

Quelle: Rolf Günster, Geschäftsführer

