Musikalischer Sommer im Museumsgarten

Just for Joy und der Männerchor 1868 Brilon e.V. laden zum Mitsingen am 8. und 16. Juli

brilon-totallokal: Am 8. Juli um 19:30 Uhr und am 16. Juli um 18 Uhr wird der Museumsgarten des Hauses Hövener wieder zur musikalischen Oase. An diesen Abenden laden Chöre aus Brilon wieder zu Konzerten und zum Mitsingen ein. Den Anfang macht der Meisterchor Just for Joy, der Freunde und Interessierte der Chormusik wieder mit seinem musikalischen Talent überzeugt. Neben bekannten Volksliedern wird auch das ein oder andere moderne Stück den historischen Hochgarten des Museums mit einer klangvollen Atmosphäre erfüllen. Als zweiter Chor tritt Mitte Juli um 18 Uhr der Männerchor 1868 Brilon auf. Der nunmehr 101 Jahre alte Chor ist sicherlich ein Highlight für all jene, die einen schönen und geselligen Abend genießen möchten

„Es ist schon lange ein großes Anliegen des Museums, zusammen mit Vereinen und Verbände aus der Stadt und den Dörfern zusammenzuarbeiten.“ erklärt Carsten Schlömer vom Haus Hövener. „Bei Chören bietet es sich an, den Garten für unverbindliche Konzerte zu nutzen. Schließlich ist der Marktplatz schon lange ein Mittelpunkt des kulturellen Lebens in Brilon.“ Chöre, so Schlömer, verbinden dabei Tradition und Gegenwart. Immerhin sind viele Chorgemeinschaften bereits mehrere Generationen alt. Dieses historische Erbe wächst, wird fortgeführt und weiterentwickelt.

Der Frauenchor Just for Joy, der seit 2009 den Titel „Meisterchor“ trägt und diesen 2014 und im Mai 2019 mit vier Mal der Note sehr gut verteidigte, ist hierbei ein Beispiel für die Transformation der Tradition.

Alle, die Freude am Singen und Mitsingen haben, sind zu diesen beiden Veranstaltungen herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Kühle Getränke hält das Museumsteam bereit.

Andere Chöre und Musikbands, die ebenfalls Interesse an einem Auftritt im Museumsgarten haben, können mehr im Museum Haus Hövener unter Tel. 02961 963 99 01 erfahren.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

