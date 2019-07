Pskow: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch präsentierte das Konzept der 40. Internationalen Hansetage

Dass der Hansetag in diesem Jahr in Russland stattfindet und im nächsten Jahr viele russische Städte nach Brilon kommen…

brilon-totallokal: Am Samstag, den 29.6.2019, richtete die Stadt Brilon im Rahmen der 39. Internationalen Hansetage 2019 in Pskow, Russland, den traditionellen Empfang der nächsten gastgebenden Hansestadt aus. Bereits am Vormittag präsentierten Bürgermeister Dr. Christof Bartsch das Konzept der 40. Internationalen Hansetage den ca. 200 Delegierten aus den Hansestädten während der Mitgliederversammlung des Internationalen Hansebundes. Zudem wurde er einstimmig in das Präsidium des Hansebundes gewählt.

Am Abend konnten Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Projektleiterin Ute Hachmann und die Briloner Waldfee Sarah Schleich rund 250 Gäste im Pskower Puschkin Drama Theater begrüßen. Nach einer musikalischen Einstimmung präsentierte Dr. Bartsch den Imagefilm der Stadt Brilon und stellte das Organisationsteam der Stadtverwaltung den Gästen vor. Als Ehrengäste richteten der Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der Östlichen Partnerschaft der Bundesregierung MDB Dirk Wiese und die Generalkonsulin der Botschaft St. Petersburg Frau Dr. Eltje Aderhold ihre Grußworte an die Gäste.

„Dass der Hansetag in diesem Jahr in Russland stattfindet und im nächsten Jahr viele russische Städte nach Brilon kommen möchten, ist ein großartiges Zeichen für den Stellenwert der deutsch-russischen Beziehungen und ich bin im nächsten Jahr in Brilon auf jeden Fall dabei.“, sagte Generalkonsulin Dr. Eltje Aderhold.

Auch Dirk Wiese ist überzeugt davon, dass der internationale Hansetag ein perfektes Forum für den Aufbau internationaler Beziehungen und den Abbau zahlreicher Vorurteile ist.

Mit stimmungsvollen Bildern aus Brilon und der Region sowie Musik der Warsteiner Jagdhornbläser lud die Briloner Delegation zum Abschluss die anwesenden Gäste zu den 40. Internationalen Hansetagen nach Brilon ein.

Foto: Projektleiterin Ute Hachmann, Vormann der Hanse und Bürgermeister von Lübeck Jan Lindenau und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch freuen sich auf die 40. Internationalen Hansetage 2020 in Brilon.

