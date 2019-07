Hereinspaziert! Tag der Offenen Gärten Brilons

Mit der Aktion „Hereinspaziert – Tag der Offene Gärten“ am Samstag, den 13. Juli 2019 startet „Brilon natürlich“ in die Sommerferien.

brilon-totallokal: Unter dem Motto „Mitmachen und selbst aktiv werden“ bietet das Netzwerk in den Sommer- und Herbstferien wieder zahlreiche Veranstaltungen für kleine und große Besucher an.

Gleich am ersten Ferientag öffnen 12 Gartenfreundinnen und –freunde in der Kernstadt und den Ortsteilen Nehden und Wülfte ihre Gartenpforten und laden kleine und große Besucher auf Entdeckertour durch wunderschöne Orte an. Die Gastgeberinnen und Gastgeber freuen sich auf zahlreiche Besucher, weisen aber darauf hin, dass Hunde leider draußen bleiben müssen. Folgende Gärten sind geöffnet:

Derkere Mauer 9, Heinrich-Jansen-Weg 3, Am Drübel 3, Wittekindstraße 16, Am Etzelsberg 28, Am Markt 14, Rochusstraße 5, Hinterm Friedhof 12, der Kneipp-Garten im Kurpark, Glockengießerweg 5, Am Marmorbruch 5a in Brilon-Nehden und Wülfter Str. 10 in Brilon-Wülfte.

Die Aktion findet im Rahmen von „Brilon natürlich“ statt und versteht sich als „Generalprobe“ für die Hansetage 2020, die im nächsten Jahr vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon stattfinden werden. Auf der Webseite www.hansetagebrilon.de/news gibt es weitere Informationen.

Foto: Bild aus dem Garten von Iris Bühner

Quelle: Stadt Brilon, Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon