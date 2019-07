Tipp: Während der Urlaubsreise zuhause Strom sparen

„Viele Elektrogeräte verbrauchen Strom, auch wenn sie nicht eingeschaltet sind“



brilon-totallokal: Sommerzeit ist Urlaubszeit. Doch wer unterwegs ist, kann zuhause bares Geld sparen. Denn viele der kleinen elektrischen „Helfer“ daheim werden während eines Urlaubs naturgemäß nicht genutzt – benötigen aber weiter Strom. Darauf weist das heimische Kommunalunternehmen HochsauerlandEnergie GmbH (HE) hin.

„Viele Elektrogeräte verbrauchen Strom, auch wenn sie nicht eingeschaltet sind“, weiß HE-Vertriebsleiter Steffen Klauke. Ursache ist der so genannte „Stand-by-Modus“ – also quasi eine „Rufbereitschaft“ des entsprechenden Geräts, für die ein gewisser Grundverbrauch an Energie benötigt wird. Wer das vermeiden möchte, sollte den Netzstecker von Fernseher, Computer oder Musikanlage ziehen. Auch die Netzteile von – während eines Urlaubs nicht benötigten – Handys, Laptops oder anderen Geräten sollten vom Stromnetz getrennt werden, rät die HE. Helfen können dabei zum Beispiel Steckdosenleisten, die per Kippschalter die Stromzufuhr unterbrechen.

Auch, wer einen elektrischen Warmwasserboiler hat, sollte diesen während einer Urlaubsreise ausschalten – das reduziert den Stromverbrauch deutlich. Allerdings muss der Boiler dann nach der Rückkehr einmal auf die höchste Temperaturstufe gestellt und auch der Warmwasserhahn kurz aufgedreht werden – HE-Mitarbeiterin Kristin Droste: „So werden schädliche Bakterien wie zum Beispiel Legionellen abgetötet.“ Zu den Geräten, die während einer Reise abgeschaltet werden können, gehört prinzipiell auch der Kühlschrank. Wichtig ist aber dann, die Tür einen Spalt breit zu öffnen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Wer den Kühlschrank nicht ausräumen möchte, kann das Gerät auf jeden Fall aber herunterschalten, weil während der Abwesenheit keine Kälteverluste durch das Öffnen der Tür ausgeglichen werden müssen.

Weiterer Tipp: Strom gespart werden kann auch beim DSL-Router, der normalerweise rund um die Uhr mit dem Stromnetz verbunden ist. „Auch hier ist das Ziehen des Netzsteckers noch immer die einfachste Variante, um Geld zu sparen“, sagt Patrick Oestreich vom HE-Vertriebsteam.

Vor der Abreise lohnt sich immer ein Blick auf den Stromzähler. Wenn der sich nach wie vor munter dreht, sind noch nicht alle Stromfresser ausgeschaltet. „Dann empfiehlt es sich, nochmals einen Kontrollgang durch die Wohnung oder das Haus zu machen“, so der Rat von Vertriebsleiter Steffen Klauke.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon