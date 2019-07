Familientag auf dem Erlebnis-Bauernhofmit der Lebenshilfe e.V. Hochsauerlandkreis

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. Hochsauerlandkreis blickt zufrieden auf den traditionellen Familientag zurück.

brilon-totallokal: Am 07. Juli 2019 haben wir mit über 100 Personen einen ganzen Tag im Zeichen der Familie auf dem Spiel & Erlebnisbauerhof in Delbrück Ostenland verbracht.Die Anfahrten erfolgten gemeinsam mit einem Reisebus oder in Eigenregie.

Bei der Ankunft auf dem Erlebnisbauerhof wurden wir zunächst mit einem gemütlichen Scheunenfrühstück begrüßt. Danach hatten sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen viel Zeit, den familiengeführten Hof zu erkunden. Das großzügige Hofgelände lud ein zum ausgiebigen Spielen, Tiere streicheln, Trecker fahren, Hühner füttern, Eier sammeln, Pony reiten, Kühe melken u.v.m.

Während die Kinder viel zu entdecken hatten und spielen konnten, haben die Erwachsenen die Möglichkeit genutzt, mit anderen Eltern oder Mitarbeitenden der Lebenshilfe ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Getreu dem Motto der Lebenshilfe „Es ist normal verschieden zu sein“ wurde deutlich, mit welcher Offenheit und Selbstverständlichkeit sich die Familien, und besonders die Kinder -egal ob mit oder ohne Behinderung, begegneten.

Mit einer Schatzsuche und einem gemeinsamen Kaffeetrinken am Nachmittag fand der Tag auf dem Seglingshof seinen Ausklang. Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme und die vielen strahlenden Gesichter!

Es ist der Lebenshilfe Hochsauerlandkreis ein großes Anliegen, den Zusammenhalt von Familien zu stärken, auszubauen und ein Miteinander zu fördern. Ebenso wie der Abbau von Vorurteilen und Berührungsängsten gegenüber Menschen mit Behinderungen.

Aus diesem Grund und aufgrund der positiven Resonanz der Familien wird auch im nächsten Jahr wieder ein Familientag stattfinden.

Nähere Informationen erhalten Sie bei der Lebenshilfe HSK, Gartenstraße 47 in 59929 Brilon oder unter www.lebenshilfe-hsk.de.

Quelle: Evita Pretzsch, Mobiler Sozialer Dienst / Familienunterstützender Dienst, 59929 Brilon

