Getestet und für Gut befunden – Gedächtnistraining Englisch für Senioren

Die Ev. Kirchengemeinde Brilon erweitert ihr Kursangebot

brilon-totallokal: Seit 2018 bietet die Ev. Kirchengemeinde Brilon in ihrem Gemeindezentrum in Brilon in Kooperation mit der Ev. Erwachsenenbildung des Kirchenkreises Soest-Arnsberg einen Kurs Englisch für Senioren an. Aufgrund der guten Erfahrungen wird das Angebot nun für erneut angeboten. Schon nach den Sommerferien startet der neue Anfängerkurs. Denn um die kleinen grauen Zellen am Laufen zu halten kann man Kreuzworträtseln oder Sudoku lösen. Oder aber eine Fremdsprache lernen.

Gedächtnistraining mit Englisch ist ein speziell für Senioren konzipierter Kurs.

Er bietet Gelegenheit zum Erlernen oder Auffrischen der englischen Sprache und zeichnet sich durch langsames Lerntempo, wenig Grammatik und Lehrbücher in Großdruck aus. Gemeinsam mit anderen Kursteilnehmern und sehr viel Spaß kann man in diesem Kurs seine geistige Beweglichkeit trainieren und sich den englischen Wortschatz erarbeiten. Bei ausreichender Teilnehmerzahl wird der Kurs am Donnerstag, den 02.09.2019 im Ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2 beginnen. Alle Interessierten können am Kurs teilnehmen. Dabei sind 14 Kurstreffen á 90 Minuten jeweils montags in der Zeit von 09:00 – 10:30 Uhr geplant. Anmeldungen für diesen Kurs werden nicht im Gemeindebüro, sondern nur beim Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg in Meschede bei Barbara Voß unter barbara.voss@evkirche-so-ar.deoder unter 0291/952 982 20 entgegen genommen.

