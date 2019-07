2019 – Ausbildung für Kreative

Ausbildung für Kreative: Dreizehn neue Gesellinnen und Gesellen…

Brilon/Meschede. Dreizehn neue Gesellinnen und Gesellen wurden nun im H1 am See in Meschede bei der Freisprechung der Maler- und Lackierer-Innung Brilon-Meschede losgesprochen.

Der stellvertretende Obermeister Stefan Schreckenberg aus Brilon beglückwünschte die frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen zur bestandenen Gesellenprüfung.

Und machte in seiner Ansprache deutlich, dass mit dem Bestehen der Gesellenprüfung nicht nur ein neuer Lebensabschnitt beginnt, sondern auch, dass man eine neue Rolle als Geselle im Betrieb einnimmt. Dazu zählt selbständiges Arbeiten ebenso wie auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Da sich ständig etwas verändert sind stetige Weiter- und Fortbildungen für jeden Maler und Lackierer unablässig, um auf den neusten Stand zu sein.

Anschließend wurden die begehrten Gesellenbriefe überreicht.

Besonders geehrt und ausgezeichnet als Prüfungsbester wurde Julian Gördes (Ausbildungsbetrieb Johannes Gerhard Pieper, Schmallenberg).

Weitere Gesellenbriefe erhielten (in Klammern der Ausbildungsbetrieb):

Jan Avenato (Siegfried Schnorbus, Winterberg), Rebecca Deimel (Vollmers-Dünnebacke, Schmallenberg), Fabienne Icking (Christopher Seston GmbH, Winterberg), Elsamed Kurtaj (Johannes Gerhard Pieper, Schmallenberg), Anne-Katrin Lingelbach (Gerhard Schrichten, Westenfeld), Benjamin Lumme (Farben Günther GmbH, Brilon), Chiara Menke (Wilfried u. Franz Maas, Meschede), Sebastian Potas (Gisbert Wiese GmbH & Co. KG, Arnsberg), Luisa Stangohr (Frank Vorderwülbecke, Olsberg), Mark-Andrè Steinbach (Sven Hüttemann, Meschede), Florian-Pascal Valentin (Hegener Malerbetrieb – Gerüstbau GmbH & Co. KG, Bestwig).

Den Abschlussbrief im Beruf des Bauten- und Objektbeschichters bekam:

Rafael Albuquerque Gomes (Kolping-Bildungszentren Südwestfalen, Arnsberg)

Quelle: Christiana Padberg, Kreishandwerkerschaft Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon