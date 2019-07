Einladung zum 1. Briloner Tweed Run – mit dem Drahtesel durch die Eselstadt

Nostalgie-Fans treffen sich stilvoll in Kleidung der 20er und 30er Jahre und radeln ganz gemütlich 10 Meilen durch die Stadt…

brilon-totallokal: Am 1. September treffen sich Freunde englischer Lebensart mit ihren alten Fahrrädern in Brilon rund um das Museum Haus Hövener zum 1. Tweed Run. Solche Veranstaltungen gibt es in Saarbrücken, Osnabrück, Gütersloh, Rheine und vielen anderen Orten über die ganze Welt verteilt. Dabei treffen sich Nostalgie-Fans stilvoll in Kleidung der 20er und 30er Jahre und radeln ganz gemütlich 10 Meilen durch die Stadt. Dabei werden auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Mitgliedern der Stadtführergilde des Briloner Heimatbundes – Semper Idem erklärt. Für das Picknick im Kreishauspark bringen sich die Teilnehmer Decken sowie ihre Verpflegung und Tee mit.

Es geht darum stilvoll gemütlich zu radeln, englisch zu genießen und die Gastfreundschaft Brilons zu erfahren. Dazu gibt es Preise für die “best dresses Lady & Gentleman & Kids” und “oldest bicycle”.

Programmablauf:

1. September / Altstadtfest in Brilon

11 Uhr (ab) Treffen im Museumsgarten mit Sekt- und Limonadenempfang und Aufstellen der Fahrradschätzchen rund um das Museum

13 Uhr Beginn der Radtour, Strecke ca. 10 Meilen, Sie können sehen und gesehen werden, da in Brilon Altstadtfest ist.

14 Uhr (ca.) Tea Break im Kreishauspark

15.30 Uhr (ca.) Rückankunft im Museumsgarten mit anschließenden Preisverleihungen

Gemütlicher Ausklang im Museumsgarten oder beim Flanieren über das Altstadtfest.

Zu verschiedenen Zeiten gibt es dazu die passende musikalische Begleitung.

Anmeldung

Die Anmeldungen für den 1. Briloner Tweed-Run nimmt ab sofort das Museum Haus Hövener von dienstags bis sonntags entgegen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Radler begrenzt. Nach Zahlungseingang auf das Konto DE55 41651770 0000 017715 des Briloner Heimatbundes – Semper Idem / Stadtführergilde bei der Sparkasse Hochsauerland werden die Teilnehmerkarten übergeben.

Im Teilnehmerpreis von 15 € sind der Sekt- Limonadenempfang am Morgen und am Nachmittag zum High Tea ein Stück Kuchen und Tee / Kaffee aus der großen Kanne sowie eine Teilnehmerarmbinde enthalten. Dazu kann das Museum Haus Hövener kostenfrei besucht werden.

Die Ausfahrt geschieht unter ortskundiger Führung. Der Veranstalter Briloner Heimatbund – Semper Idem / Stadtführergilde übernimmt keine Haftung. Die Strecke ist so ausgewählt, dass man sie auch gut ohne Gangschaltung bewältigen kann, das gilt auch für teilnehmende Kinder. Wenn das nicht geht, greift das Motto „Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt“.

E-Mail: tweedrun-brilon@gmx.de

Anfahrt: Zur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon, dort gibt es Parkmöglichkeiten in dem Schulzentrum

Kontaktadresse: Museum Haus Hövener, Am Markt 14, 59929 Brilon – Tel. 02961 – 9639901

