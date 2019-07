Mit Caritas und Kneipp aktiv durch den Sommer

Bewegte Wanderung durch die Almer Quellen

brilon-totallokal: Landschaftscoach Sigrid Bork vom Kneippverein Brilon bietet in Kooperation mit Nadine Gebauer vom Ehrenamt in der Behindertenhilfe des Caritasverbandes Brilon im August eine leichte Wanderung entlang der Almer Quellen an. „Die Strecke ist etwa drei Kilometer lang und das Tempo ist moderat, sodass auch ältere Teilnehmer sehr gut mitlaufen können“, sagt Landschaftscoach Bork. Wer mag, kann auch die Kneippsche Tretkur in den Almequellen ausprobieren. Station wird auch an der Tretstelle gemacht – kalte Güsse inklusive.

Die Tour startet am Samstag, 17.08.2019, um 14 Uhr am Parkplatz Almer Entenstall und endet gegen 16 Uhr. Die Gruppengröße ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Anmeldungen bitte an: kontakt@kneippverein-brilon.de, Telefon: 02961 9119622 oder an Sandra Dietrich-Siebert unter: 02961 966100 (Adler-Apotheke). Für die Mitglieder des Kneippverein Brilon sind die Landschaftsgänge kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 4 Euro pro Tour. Das Geld wird am Veranstaltungstag entrichtet. Bei schlechter Witterung (Starkregen, Gewitter, Sturm) fällt die Tour aus.

Quelle: Sandra Wamers, Caritas Brilon

