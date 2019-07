Fortbildung Faszien-Walking

Zum Thema Faszientraining bietet der KreisSportBund HSK eine weitere Fortbildung an…

brilon-totallokal: HSK. Aufgrund der starken Nachfrage zum Thema Faszientraining bietet der KreisSportBund HSK eine weitere Fortbildung mit dem Schwerpunkt Faszien Walking/Nordic Walking an. Diese findet am 1.9.2019 von 9-16 Uhr in Meschede-Wehrstapel statt und wird von Paul Hennecke geleitet. Zielgruppe sind alle am Thema interessierten Übungsleiter. Inhaltlich werden neben den Grundlagen des Faszientrainings vor allem praxisorientierte Anregungen zum Themenschwerpunkt Walking gegeben, u.a. Prinzipien eines faszialen Trainingsprogramms, Übungen zur Kräftigung des myofaszialen Netzwerkes sowie methodische Integration des Faszientrainings innerhalb des Walking/Nordic Walking-Trainings.

Die Fortbildung kostet 40,-€ und wird mit 8 Lerneinheiten für die Verlängerung der Übungsleiter-C Lizenz sowie dem NW Guide und NW Medical Zertifikat anerkannt. Anmeldungen bitte kurzfristig unter: www.hochsauerlandsport.de/themen/qualifizierung/

Quelle: Michael Kaiser, Dipl.-Sportlehrer

