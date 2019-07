Spannendes Familien-Event: „Hessenschau“ macht Station in Willingen

TV auf Sommertour an der K1-Sesselbahn mit regionalen Akteuren und viel Info

Willingen. Ein weiteres Highlight im Willinger Veranstaltungskalender ist die Sommertour der „Hessenschau". Kurz vor Ende der hessischen Sommerferien, am 7. August, erleben Einheimische und Gäste bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Die TV-Macher senden live von der K1 Sesselbahn – und jeder kann dabei sein.

Unter dem Motto „Hessen innovativ“ macht die „Hessenschau“ in der letzten Ferienwoche jeden Tag Halt in einem anderen Ort. Auf den Stopp in Willingen haben sich die Verantwortlichen gut vorbereitet.

Jede Menge Spaß und Unterhaltung

Viele Akteure aus der Region zaubern Lokalkolorit auf die Bühne, von der Tanzschule Hoff über die Greifvogel-Show des Wild- und Freizeitparks Willingen bis zu den Kids vom evangelischen Kindergarten. Musikalischen Schwung zaubern die Bergräuber und die Schützenblaskapelle, beide ebenfalls aus dem schönen Upland.

Auf einer großen Leinwand verfolgt das Publikum alle Beiträge live, schaut hinter die Fernseh-Kulissen und stellt Fragen. Kleine Gäste lassen sich schminken oder springen beim Sackhüpfen um die Wette.

Weltcuport im sommerlichen Kleid

Für den Weltcuport ist das Event eine gute Gelegenheit, sich im sommerlichen Kleid vor rund 400.000 TV-Zuschauern zu präsentieren. Tourismus-Manager Miro Gronau: „Die Veranstaltung ist ein schönes Extra für Gäste, das den Aufenthalt bei uns attraktiver macht und Willingen in den Sommerferien erneut landesweit in den Blickpunkt rückt.“

Noch am gleichen Abend geht die „hessenschau“ auf Sendung, mit lokalen Beiträgen rund um Willingen. Wer das Familienprogramm verpasst hat, kann sich den Bericht über Willingen am Fernsehen oder später in der Mediathek online anschauen. Roter Faden der von Andreas Hieke moderierten Sendung ist die Wandlung des Ortes vom Winter- zum Ganzjahresurlaubsziel.

Achtersesselbahn begeistert auch im Sommer

Zu dieser positiven Entwicklung hat nicht zuletzt der Bau der neuen und innovativen Seilbahn K1 am Köhlerhagen beigetragen – sie ist zurzeit Deutschlands modernste Sesselbahn und der längste Lift der Wintersport-Arena Sauerland. Im Winter nutzen ihn Skifahrer, im Sommer Mountainbiker. „Unsere Sesselbahn begeistert gerade in den Sommermonaten Urlauber wie Tagestouristen“, freut sich Jörg Wilke, Geschäftsführer der Ettelsberg-Seilbahnen. „Für das Open-Air-Erlebnis in dieser hochkomfortablen Achterssesselbahn bekommen wir von allen Seiten viel Lob, ganz gleich ob von Mountainbikern oder Fußgängern.“

Beim Sommer-Stopp der „hessenschau“ können Gäste am K1 auch länger Seilbahn fahren. Im Tages- und Nachmittags-Ticket sind die drei Abendstunden ohne Aufschlag enthalten.

Das Familienprogramm beginnt um 16 Uhr- moderiert von Jens Kölker. Ab 19.30 Uhr läuft das Regionalmagazin „hessenschau“ 30 Minuten lang im hr-fernsehen.

