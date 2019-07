Dipl.-Ing. Emanuel Homann übergab dem Museum Haus Hövener eine Spende über 750 Euro

brilon-totallokal: Architekt Dipl.-Ing. Emanuel Homann lernte das Museum Haus Hövener bei der Modenschau im vergangenen Jahr kennen und überzeugte sich von der guten Arbeit, die in dem Museum geleistet wird. Er entschloss sich spontan, dem Museum eine Spende über 750 Euro für die weitere pädagogische Arbeit zu überreichen. Das machte er jetzt, nachdem das Architekturbüro nach 30 Jahren in Alme in Brilon an der Keffelker Straße sein neues Gebäude bezogen hatte. Über die Spende freuen sich die Mitarbeiterinnen des Museums v.l. Monika Bannenberg, Appolonia Held-Wiese, Annette Bette und Doris Tilly.

Quelle: Winfried Dickel / Museum Haus Hövener

