3 Mitsingkonzerte in Brilon`s Gärten!

Ohne Sang und ohne Klang, was wär unser Leben. Freuden unser Leben lang, können Lieder geben!

brilon-totallokal: 3 Open-Air-Mitsingkonzerte veranstaltete der Männerchor im Jahr 2019: Am 13. 07. zum Tag der Offene Gärten“ im Garten Derkere Mauer 9, am 16.07. und am 30.07.2019 in der wunderschönen Oase vom Museumsgarten Haus Hövener in Brilon. Mit Liedern zu den Themen Wandern und Reise, Geselligkeit und Frohsinn, Seefahrt und Meer gab es unter dem hervorragenden Dirigat von Ewald Skoczylas und Hans-Joachim Senft aus Paderborn mit und für die zahlreichen Gäste ein buntes und fröhliches Gesangprogramm.

Mit den ausgewählten Liedern verbindet der Männerchor Tradition und Gegenwart. Bei sommerlichen Temperaturen haben wir uns über die zahlreichen Besucher/innen sehr gefreut.

Quelle: Dieter Frigger

