Brilon: Tennis – Stadtmeister gekürt

Auch in diesem Jahr wurden wieder die besten Tennisspielerinnen und -Spieler der Stadt gesucht – und gefunden. In 12 Altersklassen kämpften die Teilnehmer/innen um die Wanderpokale der Stadt.

brilon-totallokal: Auch wenn der immer wiederkehrende Regen das ein oder andere Match beeinflusste, konnten alle Partien planmäßig über die Bühne gebracht werden. Auch an der Leistung der Spieler tat dies keinerlei Abbruch.

Die Zuschauer konnten teilweise hochkarätige und sehr enge Matches sehen und fieberten mit. Ein Höhepunkt war sicherlich das Herrendoppel in der Altersklasse 40. Markus Gräff und Thorsten Beel gegen die beiden Brüder Christian und Alexander Abeler. Dieses Doppel hätte sicherlich auch TV-Potential gehabt, in drei hochkarätigen Sätzen konnten sich die Brüder durchsetzen und sich die Stadtkrone aufsetzen.

Ein ebenso spannendes Spiel boten die jüngsten Teilnehmer. Die beiden Mädels, gerade einmal 13 bzw. 14 Jahre zeigten direkt vor der Siegerehrung einen tollen Abschluss der Turniertage. Unter dem großen Beifall der Zuschauer gewann Amelie Klein, nach mehrmaligem Führungswechsel im zweiten Satz, gegen Lisa Spiekermann 6:2 7:6.

Die Siegerliste der 11. Briloner Tennis – Stadtmeisterschaften:

Mixed: Karin Dünschede / Thorsten Beel

Damen Doppel: Silvia Peucker / Ulrike Platte

Damen 40 Doppel: Conny Föckeler / Renate Schäfers

Herren Doppel: Nik Föckeler / Theo Fritz

Herren 40 Doppel: Christan Abeler / Alexander Abeler

Herren 60 Doppel: Heinrich Gerhard / Heiner Hoppe

Damen: Amelie Klein

Damen 40: Conny Föckeler

Herren: Wilhelm Günther

Herren 30: Thorsten Beel

Herren 60: Heinrich Gerhard

Herren 70: Gerd Hakenberg

Quelle: Stefan Elias (Presse- & Öffentlichkeitsarbeit), TC Brilon 07 e.V.

