Stadt Olsberg: 13 junge Menschen starten ins Berufsleben

brilon-totallokal: Olsberg. Bestmöglicher Service für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Olsberg – das ist das Ziel für das Team der Olsberger Stadtverwaltung. Damit eine hohe Qualität der Dienstleistungen auf Dauer gewährleistet ist, ist die Ausbildung von Nachwuchskräften im Olsberger Rathaus besonders wichtig: 13 junge Menschen haben jetzt ihre Ausbildung oder ihr Praktikum bei der Stadt Olsberg und ihren Eigenbetrieben begonnen.

Damit sorge die Stadtverwaltung nicht nur für qualifizierte Fachkräfte im Dienst an der Bürgerschaft, sondern sei gleichzeitig ein wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Stadt Olsberg, so Bürgermeister Wolfgang Fischer. Er begrüßte die 13 jungen Frauen und Männer jetzt im Sitzungssaal des Rathauses und stellte ihnen das „Dienstleistungsunternehmen Stadt Olsberg“ vor, zu dem die Jugendlichen nun auch gehören. Der Begriff „Dienstleistung“ betreffe dabei in der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben die verschiedensten Lebensbereiche – von A wie Abfallkalender bis Z wie Zahlungsverkehr; und auch Erziehung, Bäderbetriebe und Touristik gehören dazu: Um eine lebenswerte und attraktive Stadt zu gestalten, braucht es richtige Fachleute.

Sophie Kraus beginnt im Rathaus ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, Konstantin Hanfland erlernt den Beruf des Fachinformatikers. Im AquaOlsberg werden Dave Andrew Kesper und Filip Schmitz zu Fachangestellten für Bäderbetriebe ausgebildet, Michelle Freitag zur Kauffrau für Bürokommunikation. Ihr Jahrespraktikum parallel zum Besuch der Klasse 11 in der Fachoberschule leisten Lotta Wienand im Städtischen Kindergarten Bruchhausen, Gina Eikeler in der Schule an der Ruhraue und Sophie Grosche im Städtischen Kindergarten Wiemeringhausen. Joost Schreuder absolviert dort seinen Bundesfreiwilligendienst. Und Elina Frigger, Franca Hegener, Christin Wrede und Celine Wrobel sind im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der Schule an der Ruhraue tätig.

Gemeinsam mit seiner Allgemeinen Vertreterin Elisabeth Nieder und Ausbildungsleiter Franz-Josef Priebisch wünschte Bürgermeister Wolfgang Fischer den jungen Leuten viel Glück und Erfolg in ihrer Ausbildung.

Foto: Die neuen Auszubildenden und Praktikanten der Stadt Olsberg mit Bürgermeister Wolfgang Fischer, seiner Allgemeinen Vertreterin Elisabeth Nieder sowie Ausbildungsleiter Franz-Josef Priebisch.

Bildnachweis: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon