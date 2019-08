Snyder – Cup zum achtundzwanzigsten mal im GC. Winterberg

Snyder – Cup zum achtundzwanzigsten mal der kulinarische Höhepunkt des Golfjahres im GC. Winterberg.

brilon-totallokal: Winterberg. Mit über 70 Teilnehmern ist der Snyder-Cup eines der Turniere mit der höchsten Beteiligung.Das liegt natürlich auch daran das der Ausrichter Waldhaus- Ohlenbach ,wie immer an fast allen Golflöchern kulinarische Köstlichkeiten bereitgestellt hatte.Zum Anfang an Loch 2 ,Obstkuchen ,frische Kirschen sowie Aprikosen.Auf dem Weg zu Loch 3 ,wie ein Picknick dekoriert Smoothies, Lollis ,Nappos und diverse Süssigkeiten.Loch 4 wieder Picknickathmosphäre mit frischem Obst und Kuchen.Loch 5 edle Weinbrände und Muffins.Unterwegs ein Mitarbeiter vom Waldhaus Ohlenbach mit an einem Hüftgurt befestigten Gefäßen mit frischen gekühlten Austern.Loch 6 frisches Gemüse auf Reis mit einem wohlschmeckendem Kräuterdressing.Loch 7 kleine Würstchen im Teigmantel,sowie Maultaschen und erfrischende Getränke.Loch 8 schonTradition ,Sauerländer Schinken zum selbstabschneiden am Stück mit tollem Nussbagett und Oliven .Der Höhepunkt Loch 9 ,Waldhaus Chef Stephan Schneider mit Pulled Pork, Hähnchenschenkel Muffins und Sekt. .

Bei sehr angenehmen Temperaturen 18-25 Grad und seher guten Platzverhältnissen wurden sehr gute Golfergebnisse bei dem Viererauswahldrive erziehlt.Gäste und einheimische Spieler werden getrennt bewertet.Bruttosieger bei den Gästen wurden Susanne Guntermann und Dr.Dr.Joachim Guntermann mit 26 Bruttopunkten . Marius Berkenkopf und Robin Richter sind zum dritten mal Bruttosieger vom GC. Winterberg mit 27 Bruttopunkten geworden .Netto wurde in 2 Klassen gespielt .Nettosieger Gäste Klasse A wurden Monika von Wrisberg und Wolfgang Von Wrisberg mit 41 Nettopunkten .Klasse B Mellwig Petra und Dr.Klaus Mellwig mit 44 Nettopunkten .Klasse A.Luzia Sauerwald und Wilhelm Schulten vom GC.Winterberg mit 43 Nettopunkten.Klasse B.Dr.Sabine Keune und Udo Keune auch mit 43 Nettopunkten.Mit einem ausgiebigen Buffet und genügend Flüssigkeit wurde der Golftag in gemütlicher Runde beendet.

Bild: Von links Sieger Netto A. Präsident Jost Rossel ,Sieger Wilhelm Schulten, Luzi Sauerwald, Chef Walhaus Ohlenbach, Stefan Schneider.

Quelle: Manfred Baumeister

